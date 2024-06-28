Суперкомпьютер дал прогноз на плей-офф Евро-2024

Суперкомпьютер спрогнозировал итоги Евро-2024.
Согласно данному прогнозу, главным фаворитом турнира является Англия, за ней следуют Испания и Германия.
Наименьшие шансы имеют Словакия, Словения и Грузия.
Суперкомпьютер спрогнозировал итоги Евро-2024.
Согласно данному прогнозу, главным фаворитом турнира является Англия, за ней следуют Испания и Германия.
Наименьшие шансы имеют Словакия, Словения и Грузия.
Не стоит также забывать о премиальных англичанам, в случае удачного выступления на турнире. Никогда не был сторонником английского и британского футбола в целом, но Уважение, к родоначальникам самой лучшей игры в мире- испытывал всегда!!!
Не стоит также забывать о премиальных англичанам, в случае удачного выступления на турнире. Никогда не был сторонником английского и британского футбола в целом, но Уважение, к родоначальникам самой лучшей игры в мире- испытывал всегда!!!