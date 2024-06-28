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Суперкомпьютер дал прогноз на плей-офф Евро-2024

вчера, 10:38

Суперкомпьютер спрогнозировал итоги Евро-2024.

Согласно данному прогнозу, главным фаворитом турнира является Англия, за ней следуют Испания и Германия.

Наименьшие шансы имеют Словакия, Словения и Грузия.

Суперкомпьютер дал прогноз на плей-офф Евро-2024

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:58
Ну в целом можно принять прогноз за верный, хотя надеюсь, что полностью не сбудется. Не хочется видеть Англию чемпионом из-за их чванства. Пусть лучше победит Испания, Португалия или хозяйка - Германия.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:36
Англия на первом? Смех смехом
Capral
Capral
вчера в 12:32
Никогда не верил в эти компьютеры, но надо признать, что Англия, в последней игре, показала, что начинает оживать... Принципиальных изменений, конечно не увидел, но определенная мысль в игре- появилась, а также и движение. Большого креатива и фантазии, вероятно, от Англии ждать не стоит, эта команда, никогда не отличалась супер красивым футболом и сверх глубокой мыслью, но надежды на выздоровление- появляются... Ну и конечно, очень хочется верить, что, наконец-то "проснется" Кейн и его бомбардирские способности!!!

Не стоит также забывать о премиальных англичанам, в случае удачного выступления на турнире. Никогда не был сторонником английского и британского футбола в целом, но Уважение, к родоначальникам самой лучшей игры в мире- испытывал всегда!!!
Знатог
Знатог
вчера в 11:45
Суперкомпьютер и Козёл это одно и то же?
dеigandre
dеigandre
вчера в 11:38
Тут самое большое влияние на расчет оказала сетка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:24
Хоть и суперкомпьютер, а всё равно пальцем в небо...
se88d36cesuk
se88d36cesuk
вчера в 11:20
Главные фавориты Испания и Германия
Гость
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