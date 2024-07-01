Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ноттингем» подписал полузащитника «Ньюкасла» за 35 млн фунтов стерлингов

сегодня, 09:22

Пресс-служба «Ноттингема» объявила о трансфере полузащитника «Ньюкасла» Эллиота Андерсона.

Контракт с игроком подписан до лета 2029 года. Сумма перехода составила 35 млн фунтов стерлингов.

«Ноттингем» подписал полузащитника «Ньюкасла» за 35 млн фунтов стерлингов

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВлаходимос — игрок «Ньюкасла»
Сегодня, 09:12
Официально«Брайтон» объявил о трансфере полузащитника «Ньюкасла»
Сегодня, 08:35 Фото
Официально«Ипсвич» за рекордную для себя сумму подписал полузащитника «Челси»
Сегодня, 00:48
Официально«Лацио» приобрёл нападающего «Вероны»
Вчера, 20:00
ОфициальноБенрахма перешёл в «Лион»
Вчера, 16:19
Официально«Ювентус» объявил о трансфере Дугласа Луиса из «Астон Виллы»
Вчера, 16:03
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:44
Интересно, а почему так много переплатили за него....
e9tfsux2wzhk
e9tfsux2wzhk
сегодня в 10:19
Недешевая получилась сделка.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:25
хорошие деньги получил Ньюкасл.
продавать надо еще чтоб не попасть под топор финансовых правил))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 