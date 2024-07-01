«Ноттингем» подписал полузащитника «Ньюкасла» за 35 млн фунтов стерлингов

Пресс-служба «Ноттингема» объявила о трансфере полузащитника «Ньюкасла» Эллиота Андерсона.
Контракт с игроком подписан до лета 2029 года. Сумма перехода составила 35 млн фунтов стерлингов.
Пресс-служба «Ноттингема» объявила о трансфере полузащитника «Ньюкасла» Эллиота Андерсона.
Контракт с игроком подписан до лета 2029 года. Сумма перехода составила 35 млн фунтов стерлингов.
продавать надо еще чтоб не попасть под топор финансовых правил))
продавать надо еще чтоб не попасть под топор финансовых правил))