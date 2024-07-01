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«Астон Вилла» объявила о трансфере защитника «Ювентуса»

сегодня, 13:48

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о переходе защитника Энцо Барренечеа.

С аргентинцем подписан долгосрочный контракт. Сумма трансфера составила 8 млн евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 23:01
не просто топового полузащитника, а лидера Виллы.
при Эмери Дуглас Луис раскрылся на совершенно новом уровне.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:53
Слили двух баластов и приобрели топ полузащитника.Вот он Джунтоли,Айлинг хорошо играл как по мне,а вот Аргентинец нет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:54
еще одна схема успешно пробована.
Дуглас Луис из Астон Виллы в Юве.
из Турина о 28 млн + Баренечеа и Айлинг младший в АВ.
оформили две операции отдельно – трансфер Дугласа и продажу двух зебр в обратном направлении.
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