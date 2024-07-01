«Астон Вилла» объявила о трансфере защитника «Ювентуса»

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о переходе защитника Энцо Барренечеа.
С аргентинцем подписан долгосрочный контракт. Сумма трансфера составила 8 млн евро.
Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о переходе защитника Энцо Барренечеа.
С аргентинцем подписан долгосрочный контракт. Сумма трансфера составила 8 млн евро.
при Эмери Дуглас Луис раскрылся на совершенно новом уровне.
при Эмери Дуглас Луис раскрылся на совершенно новом уровне.
Дуглас Луис из Астон Виллы в Юве.
из Турина о 28 млн + Баренечеа и Айлинг младший в АВ.
оформили две операции отдельно – трансфер Дугласа и продажу двух зебр в обратном направлении.
Дуглас Луис из Астон Виллы в Юве.
из Турина о 28 млн + Баренечеа и Айлинг младший в АВ.
оформили две операции отдельно – трансфер Дугласа и продажу двух зебр в обратном направлении.