Германия усилила охрану и включает детскую музыку на тренировочной базе

Германия делает всё, чтобы её тактические планы перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Испании не были раскрыты.
Рядом с тренировочной базой немцев включается детская музыка, чтобы прохожим не были слышны установки тренера. Кроме того, охрана рядом с базой Германии работает в усиленном режиме, чтобы предотвратить слежку.
На это, защитник испанцев А.Лапорте ответил следующим образом: "Да, мы- молодая, задорная команда, но не вижу в этом ничего плохого. А вот, Леманн, в случае нашей победы- должен будет закрыть рот".
На это, защитник испанцев А.Лапорте ответил следующим образом: "Да, мы- молодая, задорная команда, но не вижу в этом ничего плохого. А вот, Леманн, в случае нашей победы- должен будет закрыть рот".