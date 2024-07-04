Германия усилила охрану и включает детскую музыку на тренировочной базе

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сегодня, 19:07

Германия делает всё, чтобы её тактические планы перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Испании не были раскрыты.

Рядом с тренировочной базой немцев включается детская музыка, чтобы прохожим не были слышны установки тренера. Кроме того, охрана рядом с базой Германии работает в усиленном режиме, чтобы предотвратить слежку.