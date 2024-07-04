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Германия усилила охрану и включает детскую музыку на тренировочной базе

сегодня, 19:07
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияЗавтра в 19:00 Не начался

Германия делает всё, чтобы её тактические планы перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Испании не были раскрыты.

Рядом с тренировочной базой немцев включается детская музыка, чтобы прохожим не были слышны установки тренера. Кроме того, охрана рядом с базой Германии работает в усиленном режиме, чтобы предотвратить слежку.

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Capral
Capral
сегодня в 19:28
Сегодня в немецкой печати появилась статья, известного в прошлом немецкого вратаря Е.Леманна, в которой, он считает испанскую сборную- молодой, задорной, но всё-же, больше- пацанской командой...

На это, защитник испанцев А.Лапорте ответил следующим образом: "Да, мы- молодая, задорная команда, но не вижу в этом ничего плохого. А вот, Леманн, в случае нашей победы- должен будет закрыть рот".
qzr3khzarpx7
qzr3khzarpx7
сегодня в 19:27
Для победы все средства хороши
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:27
Тогда уж тяжёлый рок включать надо...)
Гость
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