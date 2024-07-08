Тедеско продолжит работу со сборной Бельгии

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сегодня, 08:39

Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации ответил на вопрос о будущем главного тренера национальной команды .

Принято ли финальное решение по будущему Тедеско? Да. Нам всё ещё нужно провести анализ, но вопрос о его отставке не стоит. Он точно продолжит работу в сборной Бельгии.

На чемпионате Европы 2024 года бельгийцы дошли до 1/8 финала плей-офф, где уступили Франции (0:1). Тедеско работает в сборной с февраля 2023-го. В марте 2024-го специалист продлил контракт до 2026 года.