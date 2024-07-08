Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтракты

Тедеско продолжит работу со сборной Бельгии

сегодня, 08:39

Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Франк Веркаутерен ответил на вопрос о будущем главного тренера национальной команды Доменико Тедеско.

Принято ли финальное решение по будущему Тедеско? Да. Нам всё ещё нужно провести анализ, но вопрос о его отставке не стоит. Он точно продолжит работу в сборной Бельгии.

На чемпионате Европы 2024 года бельгийцы дошли до 1/8 финала плей-офф, где уступили Франции (0:1). Тедеско работает в сборной с февраля 2023-го. В марте 2024-го специалист продлил контракт до 2026 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Ливерпуль» объявил об уходе Адриана из клуба
Вчера, 23:44
ОфициальноЛео Андраде ушёл из «Химок»
Вчера, 18:35
Официально«Спартак» объявил об уходе Кейта Бальде
06 июля Фото
Слухи«Краснодар» планирует продлить контракт с Кайо
06 июля
Пепе определится с будущим в ближайшие дни
06 июля
СлухиСтала известна зарплата, которую будет получать Барко в «Спартаке»
06 июля
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:31
Значит до вылета ЧМ 2026 будет тедеско в бельгийском шоколаде))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:22
Я рад за Тедеско так же как он радовался когда Спартак отстранили и он без борьбы прошёл в следующий круг.
Ведь этот ЧЕ первый провал Бельгии под его руководством и далеко не последний.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:13
Пока значит ему доверяют сборную Бельгии.
29fhrwxkg3v8
29fhrwxkg3v8
сегодня в 09:07
Бельгия уже утратила свою сильнейшую команду и снова скатилась в разряд середнячков.
drug01
drug01
сегодня в 09:07
Прошёл хорошею школу у нас!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:06
Посмотрим что он наколдует дальше.. Смену поколений получается провести не у всех тренеров
ku57hzsm6x94
ku57hzsm6x94
сегодня в 09:05
Предел доверия ещё не вышел для Тедеско
z2f24bqkefuf
z2f24bqkefuf
сегодня в 09:05
Подождем следующей неудачи бельгийцев...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:00
Мостовой от этой новости слетел с дивана... выдохнул: к нему будут продолжать паломничать журналюги с вопросами о Тедеско .....:)))))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:51
Наверное верное решение приняли Бельгийцы... пусть строит новую команду.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 