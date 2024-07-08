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Дзагоев о Евро: «Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно. Нет зрелищности»

сегодня, 09:26

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от проходящего в Германии чемпионата Европы.

Я смотрел некоторые игры, честно, не особо интересен чемпионат Европы. Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно. Нет зрелищности. Я смотрел четвертьфинал Нидерланды — Турция — ни о чём. Я думаю, что выиграет турнир победитель пары Испания — Франция. Видел англичан, сначала выглядели хорошо, а потом в следующих матчах не чемпионская игра.

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Дзагоев Алан
Источник: tass.ru
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:58
Потому что парни отпахали тяжелейшие сезоны в своих клубах и хотят уже отдохнуть.
Чемпионат Европы нужен осенью, когда все наберут форму и будут голодны до трофеев
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:50
Так и есть.Первый чемпионат Европы,проигрывающий по зрелищности предыдущему чемпионату мира.Такое ощущение,что идёт торговля на ежегодной знаменитой ярмарке,с участием судейского корпуса и электроники,у экранов которой сидят честные парни с честными глазами,сами не понимающие современных правил.
nq4r6w34gjc2
nq4r6w34gjc2
сегодня в 11:12
Не тот футбол стал, зрелищности мало
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:43
То ли Кубок Америки....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:09
Англичане сначала выглядели хорошо..., а потом типа хуже ?!
Что он там курит...(facepalm)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:41, ред.
Согласен с Аланом на все 100%.
Почему пропала зрелищность?

Лично у меня два объяснения этому.
Первое - это увеличение количество команд, которые попадают на турнир и соответственно увеличение матчей.

Отсюда и вторая причина. Сейчас даже середнячками европейского футбола надо сильно постараться, чтобы не попасть на финальный турнир. А в финальном турнире надо полностью провалиться, что бы не выйти в плей-офф. Отсюда и расхоложенность сильных сборных.

Ну зачем напрягаться, пслиинадо сохранить силы на главные матчи, но отсюда и проблема, что собраться не у всех получается.
Короче УЕФА испоганила турнир.

Ну, а про организацию турнира в Германии Кросс уже сказал.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:36
По поводу чемпионства можно и засомневаться - какие игры такой и чемпион может быть...
А вот во всём остальном да, скукотище, разок португальцы пошумели, разок турки да испанцы, остальное прагматичное, вязкое болото)
Нам такой хоккей не нужен!)
Гость
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