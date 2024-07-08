Дзагоев о Евро: «Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно. Нет зрелищности»

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от проходящего в Германии чемпионата Европы.
Я смотрел некоторые игры, честно, не особо интересен чемпионат Европы. Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно. Нет зрелищности. Я смотрел четвертьфинал Нидерланды — Турция — ни о чём. Я думаю, что выиграет турнир победитель пары Испания — Франция. Видел англичан, сначала выглядели хорошо, а потом в следующих матчах не чемпионская игра.
А вот во всём остальном да, скукотище, разок португальцы пошумели, разок турки да испанцы, остальное прагматичное, вязкое болото)
Нам такой хоккей не нужен!)
А вот во всём остальном да, скукотище, разок португальцы пошумели, разок турки да испанцы, остальное прагматичное, вязкое болото)
Нам такой хоккей не нужен!)
Почему пропала зрелищность?
Лично у меня два объяснения этому.
Первое - это увеличение количество команд, которые попадают на турнир и соответственно увеличение матчей.
Отсюда и вторая причина. Сейчас даже середнячками европейского футбола надо сильно постараться, чтобы не попасть на финальный турнир. А в финальном турнире надо полностью провалиться, что бы не выйти в плей-офф. Отсюда и расхоложенность сильных сборных.
Ну зачем напрягаться, пслиинадо сохранить силы на главные матчи, но отсюда и проблема, что собраться не у всех получается.
Короче УЕФА испоганила турнир.
Ну, а про организацию турнира в Германии Кросс уже сказал.
Почему пропала зрелищность?
Лично у меня два объяснения этому.
Первое - это увеличение количество команд, которые попадают на турнир и соответственно увеличение матчей.
Отсюда и вторая причина. Сейчас даже середнячками европейского футбола надо сильно постараться, чтобы не попасть на финальный турнир. А в финальном турнире надо полностью провалиться, что бы не выйти в плей-офф. Отсюда и расхоложенность сильных сборных.
Ну зачем напрягаться, пслиинадо сохранить силы на главные матчи, но отсюда и проблема, что собраться не у всех получается.
Короче УЕФА испоганила турнир.
Ну, а про организацию турнира в Германии Кросс уже сказал.