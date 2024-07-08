Дзагоев о Евро: «Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно. Нет зрелищности»

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России поделился впечатлениями от проходящего в Германии чемпионата Европы.

Я смотрел некоторые игры, честно, не особо интересен чемпионат Европы. Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно. Нет зрелищности. Я смотрел четвертьфинал Нидерланды — Турция — ни о чём. Я думаю, что выиграет турнир победитель пары Испания — Франция. Видел англичан, сначала выглядели хорошо, а потом в следующих матчах не чемпионская игра.