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Лунёв: «Шунин — легенда „Динамо“»

сегодня, 17:49

Вратарь Андрей Лунёв поделился мнением об уходе Антона Шунина из «Динамо»:

Антон Шунин — легенда «Динамо». Он провёл в этом клубе всю свою футбольную карьеру. Болельщикам грустно от того, что Шунин ушёл, но это футбол, всё нормально.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:47, ред.
И этот- туда же. Завтра скажет, что с детства мечтал играл в Динамо.
Посмотрел на него вчера- ничем не убедил. Играет на выходах слабо, страх ошибиться в глазах читается... Зато, назвал Шунина легендой, который, при всей своей честности и преданности клубу- всего лишь заслуженный ветеран.

Хомич, Яшин- ЛЕГЕНДЫ!!! Даже, Гонтарь и Пильгуй, легендами не были. Просто, достойные, всеми любимыми вратари клуба.
Вещий
Вещий
сегодня в 18:12
Ну а тебе Андрюша легендой не стать....:((((
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:02
Еще один ! ЯШИН легенда!Антон просто преданный клубу!
a-league
a-league
сегодня в 17:53, ред.
Ага, а Песьяков тогда легенда Ростова
Гость
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