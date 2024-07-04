Лунёв: «Шунин — легенда „Динамо“»

Вратарь Андрей Лунёв поделился мнением об уходе Антона Шунина из «Динамо»:
Антон Шунин — легенда «Динамо». Он провёл в этом клубе всю свою футбольную карьеру. Болельщикам грустно от того, что Шунин ушёл, но это футбол, всё нормально.
Вратарь Андрей Лунёв поделился мнением об уходе Антона Шунина из «Динамо»:
Антон Шунин — легенда «Динамо». Он провёл в этом клубе всю свою футбольную карьеру. Болельщикам грустно от того, что Шунин ушёл, но это футбол, всё нормально.
Посмотрел на него вчера- ничем не убедил. Играет на выходах слабо, страх ошибиться в глазах читается... Зато, назвал Шунина легендой, который, при всей своей честности и преданности клубу- всего лишь заслуженный ветеран.
Хомич, Яшин- ЛЕГЕНДЫ!!! Даже, Гонтарь и Пильгуй, легендами не были. Просто, достойные, всеми любимыми вратари клуба.
Посмотрел на него вчера- ничем не убедил. Играет на выходах слабо, страх ошибиться в глазах читается... Зато, назвал Шунина легендой, который, при всей своей честности и преданности клубу- всего лишь заслуженный ветеран.
Хомич, Яшин- ЛЕГЕНДЫ!!! Даже, Гонтарь и Пильгуй, легендами не были. Просто, достойные, всеми любимыми вратари клуба.