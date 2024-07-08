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Полиция задержала 54 человека из-за событий вокруг игры Нидерланды — Турция

сегодня, 13:11
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Немецкая полиция задержала 54 человека и возбудила 64 уголовных дела из-за событий, связанных с матчем 1/4 финала плей-офф Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

Проводится расследование по подозрению в нанесении лёгких и тяжких телесных повреждений, незаконном проникновении на территорию, оскорблении других лиц, мошенничестве и нарушениях законов о наркотиках.

3200 сотрудников правопорядка дежурили во время игры в Берлине, два офицера получили ранения.

Марш фанатов, в котором приняли участие около 8000 болельщиков сборной Турции, полицейские остановили из-за неоднократного показа жеста турецких националистов.

Шествие 19 тысяч болельщиков из Нидерландов прошло без происшествий, но, как отмечает источник со ссылкой на полицию, между фанатами обеих команд произошла стычка на фан-фестивале. После того как группы болельщиков разделили, ситуация сразу нормализовалась.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:24
Толпа когда занимается беспределом,надо ломать без жалости,ломать полностью.
e7aqdbmm88wz
e7aqdbmm88wz
сегодня в 13:15
С каждым годом фанаты всё агрессивнее
Гость
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