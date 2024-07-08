«Зенит» вошёл в топ-500 лучших клубов мира по версии IFFHS

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вчера, 23:33

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) составила рейтинг из 500 клубов, взяв за основу результаты коллективов в континентальных, межконтинентальных и национальных соревнованиях. Учтены данные за период с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024 года.

Из российских команд в данный список попал только «Зенит» (409-е место). Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Реал»

2. «Манчестер Сити»

3. «Байер»

4. «Аталанта»

5. «Боруссия Дортмунд»

6. «Атлетико»

7. «Бавария»

8. «Барселона»

9. «Арсенал»

10. «Интер»