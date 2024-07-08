«Зенит» вошёл в топ-500 лучших клубов мира по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг из 500 клубов, взяв за основу результаты коллективов в континентальных, межконтинентальных и национальных соревнованиях. Учтены данные за период с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024 года.
Из российских команд в данный список попал только «Зенит» (409-е место). Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Реал»
2. «Манчестер Сити»
3. «Байер»
4. «Аталанта»
5. «Боруссия Дортмунд»
6. «Атлетико»
7. «Бавария»
8. «Барселона»
9. «Арсенал»
10. «Интер»