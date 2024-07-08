Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

«Зенит» вошёл в топ-500 лучших клубов мира по версии IFFHS

вчера, 23:33

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг из 500 клубов, взяв за основу результаты коллективов в континентальных, межконтинентальных и национальных соревнованиях. Учтены данные за период с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024 года.

Из российских команд в данный список попал только «Зенит» (409-е место). Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Реал»

2. «Манчестер Сити»

3. «Байер»

4. «Аталанта»

5. «Боруссия Дортмунд»

6. «Атлетико»

7. «Бавария»

8. «Барселона»

9. «Арсенал»

10. «Интер»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСборная России поднялась на две позиции в обновлённом рейтинге ФИФА
20 июня
Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших правых защитников мира
07 июня
Родри признан лучшим опорным полузащитником мира по версии FourFourTwo
07 июня
Опубликован рейтинг самых дорогих клубов мира
30 мая
Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч»
07 мая
Им «не повезло» со страной. Звёзды, которые могли блистать только в клубах
23 апреляСергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
Veron_HS
Veron_HS
сегодня в 00:29
проплатили стопудово 409-ое место. так то на 501 были. чертова коррупция УЕФА
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:24
Удивительно ? Нет. Через пару - тройку лет команда может благополучно "подняться" ещё строчек на триста.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:06
Не по деньгам место
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:00, ред.
Касаемо Зенита..., это все равно, что подойти к спящему бомжу, резко разбудить его и проорать на ухо: " Чувак, проснись, ты в тренде!!"
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 23:59
"Петриковский лесник" там где-то рядом, 409е место...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 