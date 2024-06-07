Родри признан лучшим опорным полузащитником мира по версии FourFourTwo

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сегодня, 10:36

Портал FouFourTwo признал полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании лучшим опорником мира. 27-летний испанец перешёл в английский клуб из «Атлетико» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Родри провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей, отдал 14 результативных передач и получил 11 карточек (10 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

Топ-10 лучших опорных полузащитников мира по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити», Испания).

2. («Арсенал», Англия).

3. («Ньюкасл», Бразилия).

4. («Реал», Франция).

5. («Реал», Франция).

6. Жоау Палинья («Фулхэм», Португалия).

7. ( ПСЖ , Португалия).

8. («Интер», Турция).

9. («Реал Сосьедад», Испания).

10. («Тоттенхэм», Мали).

Ранее портал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей мира.