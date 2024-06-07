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Родри признан лучшим опорным полузащитником мира по версии FourFourTwo

сегодня, 10:36

Портал FouFourTwo признал полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри лучшим опорником мира. 27-летний испанец перешёл в английский клуб из «Атлетико» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Родри провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей, отдал 14 результативных передач и получил 11 карточек (10 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

Топ-10 лучших опорных полузащитников мира по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити», Испания).

2. Деклан Райс («Арсенал», Англия).

3. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Бразилия).

4. Эдуардо Камавинга («Реал», Франция).

5. Орельен Тчуамени («Реал», Франция).

6. Жоау Палинья («Фулхэм», Португалия).

7. Витинья (ПСЖ, Португалия).

8. Хакан Чалханоглу («Интер», Турция).

9. Мартин Субименди («Реал Сосьедад», Испания).

10. Ив Биссума («Тоттенхэм», Мали).

Ранее портал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей мира.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:24
Хоть я и болельщик Арсенала, но согласен, что на данный момент Родри это топ игрок на этой. Его влияние на игру Сити огромное, если раньше Сити было сложно, когда не играл КДБ, то сейчас отсутствие Родри это потеря потерь для Гвардиолы.
Райса я поставлю на второе место, а вот Камавингу и Бруно я бы поменял местами. Вообще, я был бы рад если бы Камавинга играл в Арсенале, но это что то из области фантазии
DXTK
DXTK
сегодня в 10:46
Тут все правильно Родри лучший потому что с ним и без него Ман Сити совсем разная команда, когда испанец на поле они практически никому не проигрывают, без него часто теряют важные очки.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:46
Согласен. Он лучший ОПЗ на данный момент
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:41
А с ЛЧ пролетел
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:40
Весьма спорный вопрос
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