Родри признан лучшим опорным полузащитником мира по версии FourFourTwo

Портал FouFourTwo признал полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри лучшим опорником мира. 27-летний испанец перешёл в английский клуб из «Атлетико» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Родри провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей, отдал 14 результативных передач и получил 11 карточек (10 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 120 миллионов евро.
Топ-10 лучших опорных полузащитников мира по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Родри («Манчестер Сити», Испания).
2. Деклан Райс («Арсенал», Англия).
3. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Бразилия).
4. Эдуардо Камавинга («Реал», Франция).
5. Орельен Тчуамени («Реал», Франция).
6. Жоау Палинья («Фулхэм», Португалия).
7. Витинья (ПСЖ, Португалия).
8. Хакан Чалханоглу («Интер», Турция).
9. Мартин Субименди («Реал Сосьедад», Испания).
10. Ив Биссума («Тоттенхэм», Мали).
Ранее портал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей мира.
Райса я поставлю на второе место, а вот Камавингу и Бруно я бы поменял местами. Вообще, я был бы рад если бы Камавинга играл в Арсенале, но это что то из области фантазии
Райса я поставлю на второе место, а вот Камавингу и Бруно я бы поменял местами. Вообще, я был бы рад если бы Камавинга играл в Арсенале, но это что то из области фантазии