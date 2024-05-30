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Опубликован рейтинг самых дорогих клубов мира

вчера, 15:20

Сайт Football Benchmark опубликовал рейтинг наиболее дорогих клубов мира. В списке 32 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Реал» – 5,097 миллиардов евро;

2. «Манчестер Сити» – 4,933;

3. «Манчестер Юнайтед» – 4,861;

4. «Бавария» – 4,255;

5. «Ливерпуль» – 4,189;

6. «Барселона» – 4,115;

7. «Тоттенхэм» – 3,505;

8. ПСЖ – 3,493;

9. «Челси» – 3,264;

10. «Арсенал» – 3,108.

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Все комментарии
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:36
Тоже не понял этого прикола. За последние 10 лет Реал выиграл 4 раза Ла Лигу, 4 раза Суперкубок Испании, 5 раз ЛЧ, 4 раза Суперкубок УЕФА, 5 раз Клубный ЧМ.
МЮ за тот же отрезок времени выиграл 2 раза Кубок Англии, 2 раза Кубок Английской лиги, 1 раз Суперкубок Англии и 1 раз ЛЕ, даже чемпионами ни разу за десятилетие не были. В Реал идут лучшие, в МЮ все остальные. И тем не менее, разница в цене между клубами минимальная. Парадокс, однако.
firewing
firewing
вчера в 20:15
МЮ, "Пенсы" и "Шпоры" в последнее время как-то не шибко "отбивают" свои бюджеты ни игрой, ни серъёзными трофеями.
112910415
112910415
вчера в 18:34
МЮ вовсе печально выглядит !
84qezgpqp4yn
84qezgpqp4yn
вчера в 17:28
Реал лучший и самый дорогой клуб, поэтому ещё долго будет таковым
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:13, ред.
Реал самый лучший и титулованный клуб в мире. И ещё на ближайшие годы будет точно на высшей степени .
Проще говоря, Галактикос !!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:09
Реал со своим новым стадионом, крутыми игроками, кучей побед в ЛЧ, в чемпионате, всего на 250 млн дороже МЮ, который 10 лет в 63 уже по всем фронтам. Начиная от базы клуба, текучки кадров, результатов, маркетинга и т.д.

Удивительно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:46
у Шпор супер современный стадион.
только потому они выше Арсенала.
zg9ygr4xe49e
zg9ygr4xe49e
вчера в 16:39
Фантастические суммы, вряд ли футбол от этого выигрывает.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 15:40
Главный шок тут, это то, что пернатые выше гуннеров))
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