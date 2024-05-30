Опубликован рейтинг самых дорогих клубов мира

Сайт Football Benchmark опубликовал рейтинг наиболее дорогих клубов мира. В списке 32 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Реал» – 5,097 миллиардов евро;
2. «Манчестер Сити» – 4,933;
3. «Манчестер Юнайтед» – 4,861;
4. «Бавария» – 4,255;
5. «Ливерпуль» – 4,189;
6. «Барселона» – 4,115;
7. «Тоттенхэм» – 3,505;
8. ПСЖ – 3,493;
9. «Челси» – 3,264;
10. «Арсенал» – 3,108.
МЮ за тот же отрезок времени выиграл 2 раза Кубок Англии, 2 раза Кубок Английской лиги, 1 раз Суперкубок Англии и 1 раз ЛЕ, даже чемпионами ни разу за десятилетие не были. В Реал идут лучшие, в МЮ все остальные. И тем не менее, разница в цене между клубами минимальная. Парадокс, однако.
МЮ за тот же отрезок времени выиграл 2 раза Кубок Англии, 2 раза Кубок Английской лиги, 1 раз Суперкубок Англии и 1 раз ЛЕ, даже чемпионами ни разу за десятилетие не были. В Реал идут лучшие, в МЮ все остальные. И тем не менее, разница в цене между клубами минимальная. Парадокс, однако.
Проще говоря, Галактикос !!!
Проще говоря, Галактикос !!!
Удивительно.
Удивительно.
только потому они выше Арсенала.
только потому они выше Арсенала.