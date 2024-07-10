Михаил Кержаков: «О завершении карьеры я думаю последние три года»

Вратарь «Зенита» высказался о возможном завершении карьеры. Ранее футболист продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Игрок также отреагировал на вопрос о своём зимнем интервью.

Хорошо, что вы вспомнили то интервью, — я как раз хотел все разъяснить. После того как оно вышло, мне начали писать знакомые футболисты и тренеры: «Почему заканчиваешь? Поиграл бы еще». Но если еще раз внимательно прочитать тот абзац, то можно заметить — я говорю, что оставляю себе пространство для маневра. О завершении карьеры я думаю последние три года, но я ни разу не сказал, что точно заканчиваю. Пока есть контракт — играем. А дальше посмотрим.