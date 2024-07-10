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Михаил Кержаков: «О завершении карьеры я думаю последние три года»

сегодня, 12:33

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении карьеры. Ранее футболист продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

А кто вам сказал, что я планировал заканчивать?

Игрок также отреагировал на вопрос о своём зимнем интервью.

Хорошо, что вы вспомнили то интервью, — я как раз хотел все разъяснить. После того как оно вышло, мне начали писать знакомые футболисты и тренеры: «Почему заканчиваешь? Поиграл бы еще». Но если еще раз внимательно прочитать тот абзац, то можно заметить — я говорю, что оставляю себе пространство для маневра. О завершении карьеры я думаю последние три года, но я ни разу не сказал, что точно заканчиваю. Пока есть контракт — играем. А дальше посмотрим.

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Вещий
Вещий
сегодня в 13:19
По хорошему пора бы и на пенсию пойти....
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 13:17
Зачем же отказываться от выгодного контракта если менеджмент и далее готов терпеть его игру в рамке.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:49
Ключевые слова , - Пока есть контракт ☝️😉
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