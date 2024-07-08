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Алькантара подтвердил информацию о завершении игровой карьеры

сегодня, 22:26

Экс-хавбек «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии» Тьяго Алькантара на своей странице в соцсетях подтвердил информацию о завершении игровой карьеры.

Я всегда буду рад вернуть то, что мне дали, и я благодарен за это время.

Спасибо, футбол. И всем, кто был рядом и делал меня лучшим футболистом и человеком на этом пути.

До скорой встречи. Тьяго.

Алькантара 4 раза побеждал в чемпионате Испании, 7 раз становился чемпионом Германии, а также брал трофей Лиги чемпионов с «Барселоной» и «Баварией». Суммарно на счету хавбека 31 титул на клубном уровне.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:26
Довольно нормальное , теплое прощание...
qx6rdb5hnbce
qx6rdb5hnbce
сегодня в 22:48
Намекает что станет тренером и будет опыт передавать
Гость
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