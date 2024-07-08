Алькантара подтвердил информацию о завершении игровой карьеры

Экс-хавбек «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии» на своей странице в соцсетях подтвердил информацию о завершении игровой карьеры.

Я всегда буду рад вернуть то, что мне дали, и я благодарен за это время.

Спасибо, футбол. И всем, кто был рядом и делал меня лучшим футболистом и человеком на этом пути.

До скорой встречи. Тьяго.