Ослабление костяка, воспитанник – в ПСЖ, новички – ветераны. Новый облик вице-чемпиона РПЛ

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вчера, 11:15

«Краснодар» пошёл в неочевидном направлении.

ПСЖ и предложение, от которого нельзя отказаться

В межсезонье «быки» потеряли, пожалуй, главное действующее лицо проекта Сергея Галицкого. Предприниматель мечтает прославить академию «Краснодара», поэтому таким лицом был Матвей Сафонов (ещё Эдуард Сперцян, но Матвей как основной вратарь сборной России – в большей степени). Голкипер давно созрел для нового вызова, но зимой подписал новый контракт с клубом – казалось, что уже никуда футболист не уедет. Однако летом внезапно поступило предложение от «Пари Сен-Жермен» – и логично, что от сделки с европейским грандом невозможно было отказаться. Ни самому игроку, ни клубу.

И на самом деле пользы от трансфера для клуба даже больше, чем вреда. «Краснодар» потерял основного голкипера и лидера коллектива – но получил опыт продажи воспитанника в европейский топ-клуб, обновил портфолио. Теперь «горожане» могут пользоваться этим кейсом, переманивая молодёжь – а за рубежом будут знать о качествах игроков из академии «Краснодара».

Да и чисто в спортивной составляющей – у клуба уже есть замена. Станислав Агкацев давно созрел для роли основного вратаря в клубе РПЛ . Просто невозможно было поспорить со статусом Матвея. Из-за этого голкипер даже искал себе другую команду. Теперь же «быки» убили двух зайцев – заработали на продаже топ-игрока и не допустили ситуации, при которой собственный воспитанник усилил бы кого-то из конкурентов.

С Алонсо ушла надёжность обороны

А вот дальше – минусы. Пожалуй, главный удар по команде – потеря лидера обороны Хуниора Алонсо. Просто для понимания – парагвайский центрбек в минувшем сезоне играл в 29 матчах РПЛ из 30, в каждом – по 90 минут. Это футболист, который делал оборону «быков» такой непривычно зрелой, грамотной, сбалансированной. Надёжной. Он был одним из тех, кто компенсировал необдуманные действия того же Кайо. Ещё хуже, что отступные за лидера стартового состава южане получили мизерные – чуть больше миллиона евро.

Теперь состав становится более несбалансированным. Без Алонсо путь в стартовый состав открывается для Кайо – центрального защитника, который регулярно допускает ошибки и саморучно устраивает пожары в собственной штрафной. Витору Тормене придётся отрабатывать за себя и за того парня. К тому же делать это в команде, которая теперь играет с перекосом в атаку, в более огнеопасный футбол.

Удар по глубине скамейки

Этим летом «Краснодар», по данным портала Transfermarkt, на трансферах уже заработал 29 миллионов евро – сумма, которой могут похвастаться далеко не все. Но это – скорее иллюстрация масштаба потерь клуба. Помимо лидера обороны и основного вратаря потеряли двух игроков обоймы – Кади Боржеса и Михайло Баньяца – и основного крайнего защитника Сергея Волкова.

Первые двое не играли определяющее значение – но малые потери в совокупности несут серьёзный ущерб, так как команде элементарно не хватает качественной ротации, чтобы удержать взятую в прошлом сезоне планку.

Потеря последнего – вообще двойной удар. Сергей попал в сферу интересов «Зенита» и, по слухам, требовал от руководства «быков» согласиться на сделку. Защитник усилил конкурента «южан», а после перехода отмечал:

Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть. Я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Переход в «Зенит» – шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России.

Первые трансферы – возрастные игроки и воспитанник «Зенита»

Четыре сделки на вход – это неплохо. Вопрос в том, кого привезли. Фёдор Смолов, Юрий Дюпин и Юрий Газинский пришли свободными агентами, Данила Козлов перешёл из «Балтики».

Приобретение возрастного вратаря вписывается в развитие команды – Станиславу Агкацеву предстоит провести первый сезон в качестве основного голкипера главной команды, ему нужна подстраховка на случай спадов. У Дюпина достаточно опыта, плюс он хорошо играет ногами.

Газинский и Смолов – игроки, прекрасно знакомые с философией клуба, такие люди необходимы, чтобы Мусаев быстрее выстраивал систему в команде. С другой стороны, смущает, что эти сделки – первые. При этом их нельзя назвать полноценным усилением. Польза от возрастных игроков будет проявляться прежде всего в раздевалке – а на поле ни Смолов, ни Газинский уже не могут длительно держать топ-планку (их период в «Динамо» и «Урале» соответственно — тому подтверждение).

Козлов – единственное на данный момент приобретение непосредственно под стартовый состав. В «Балтике» молодой хавбек показал, что уже готов быть первой скрипкой, брать инициативу на себя. Начнёт Данила, скорее всего, на скамейке – но для Мусаева это будет первый выбор, когда надо освежить игру.

Переговоры по новым легионерам – пока только слухи

К этому моменту сообщается, что почти оформлены две сделки – состав «Краснодара» должны пополнить правый защитник Гастон Мартирена и центрбек Диего Коста. За первого «быки» выплатят «Расингу» 4,1 миллиона евро, по второму «Сан-Паулу» направлено предложение на сумму 7,5 млн евро.

Главное, чтобы не возникло проблем с оформлением. На бумаге это точечное усиление, которым удастся компенсировать потерю двух защитников. Другой вопрос – насколько тот же Коста сможет компенсировать отсутствие Хуниора Алонсо. Как минимум на пользу пойдёт тот факт, что Коста, как и Тормена, из Бразилии.

В целом такими приобретениями «быки» пока просто выходят «в ноль». Об усилении как таковом говорить не приходится.