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В «Челси» определились с основным вратарём

вчера, 10:27

Роберт Санчес начнёт сезон в качестве основного вратаря «Челси». Однако лондонцы продолжают поиски голкипера, который бы смог составить испанцу конкуренцию.

Напомним, Санчес перешёл к «синим» из «Брайтона» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2030 года. В прошедшем сезоне 26-летний испанец сыграл 21 матч во всех турнирах, пропустил 30 мячей и 5 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает Санчеса в 20 миллионов евро.

Ранее «Челси» вступал в переговоры с агентами вратаря «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили. Также сообщалось, что Андрей Лунин близок к переходу в стан «аристократов».

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вчера в 10:41
Санчес надёжный вратарь
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