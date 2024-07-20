«Краснодар» без Сафонова, «Динамо» без Шунина. Клубы РПЛ учатся доверять новым вратарям

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вчера, 00:30

Изучаем вратарские линии команд.

Перед стартом чемпионата России по футболу давайте оценим силы вратарских бригад его участников. И постараемся предположить, как сложатся карьеры голкиперов элитных клубов России.

«Зенит»: Евгений Латышонок — 26 лет, Денис Адамов — 26 лет, Михаил Кержаков — 37 лет.

Два ровесника, два воспитанника «Краснодара» и, говорят, два одноклассника — Денис Адамов и Евгений Латышонок, появились в «Зените» с интервалом в год. За спиной у Дениса было два хороших сезона в «Сочи», Евгений славно потрудился в «Балтике». Собственно, это весь их послужной список. Адамов в прошлом сезоне не провалился, но и не впечатлил. Иначе зачем бы чемпион приглашал Латышонка. Теперь двум южанам предстоит жёсткая конкуренция, которая вопреки стереотипу не идёт на пользу равным по классу вратарям, а приносит обратный эффект.

Прогноз. Латышонок и Адамов будут играть до первой ошибки, подменяя друг друга. И не удивляйтесь, когда увидите в воротах петербуржцев ветерана Михаила Кержакова. После ухода Вячеслава Малафеева «Зенит» ведёт поиск первого номера на долгие годы, но пока не нашёл такого. Есть предчувствие, что работа будет продолжена.

«Краснодар»: Станислав Агкацев — 22 года, Юрий Дюпин — 35 лет, Роман Сафронов — 21 год.

После отъезда Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» место в воротах досталось другому воспитаннику академии Сергея Галицкого — Станиславу Агкацеву, в помощь которому был приглашён опытнейший Юрий Дюпин. Про почти однофамильца Сафонова — Романа Сафронова известно немного, и его появление в воротах «быков» маловероятно.

Агкацев однозначно одарённый парень. Но он всегда много пропускал. Сафонов, кстати, тоже пропускал немало за исключением предыдущего сезона. Но Станислав не всегда уверен в себе, поэтому порою привозит голы. Кроме того, неуверенность вратаря передаётся обороне, как это было не раз, в том числе и в недавней встрече за Суперкубок. И если Станислав не справится с этой проблемой, то он может лишиться поста номер один. Зря что ли Дюпина приглашали?

Прогноз. Агкацев не сможет стать основным вратарём «Краснодара». Да и Дюпин не потянет. Рискнём предположить, что под занавес трансферного окна в команде появится ещё один опытный голкипер, который и закроет проблемную позицию.

«Динамо»: Андрей Лунёв — 32 года, Игорь Лещук — 28 лет, Илья Купцов — 21 год.

Очевидно, что «Динамо» сделало ставку на трёхкратного чемпиона России Андрея Лунёва, который успешно перезагрузил карьеру в азербайджанском «Карабахе». Лунёв неплохо показал себя в контрольном матче со «Спартаком». Да и Антона Шунина, посвятившего всю жизнь «Динамо», тоже не продлили не просто так. Игорь Лещук после серии ошибок превратился в фигуру довольно любопытную. И появиться в воротах бронзовых призёров Игорь сможет, если Андрей получит травму или что-то пойдёт не так.

Прогноз. Андрей Лунёв проведёт большинство матчей в чемпионате. Игорю Лещуку будут отданы игры Кубка России.

«Локомотив»: Илья Лантратов — 28 лет, Антон Митрюшкин — 28 лет.

В заявке «железнодорожников» пока два вратаря. Оба ровесники, оба пришли из «Химок». Лантратов явно выраженный первый номер. Митрюшкин, выигрывавший чемпионат Европы с юношеской сборной, изначально шёл на роль второго вратаря. Конечно, нужен ещё и третий страж ворот на всякий случай.

Прогноз: Илья Лантратов останется основным вратарём «Локомотива» и кандидатом в сборную страны. Антону Мирюшкину придётся довольствоваться ролью запасного. В лучшем случае кубкового вратаря.

«Спартак»: Александр Максименко — 26 лет, Александр Селихов — 30 лет, Семён Фадеев — 21 год.

В «Спартаке» уже на протяжении нескольких лет за пост номер один спорят два Александра. Илья Свинов не смог навязать им соперничество и отбыл в «Балтику». Иногда эту конкуренцию подогревают слухи о скором приходе в команду Ильи Помазуна, Станислава Агкацева, Евгения Латышонка, Ивана Ломаева, ещё кого-нибудь. Но сейчас всё чаще говорят, что «красно-белые» ищут третьего вратаря, дяденьку, которому хорошо за 30, не претендующего на роль основного.

Максименко и Селихов — вратари примерно одного уровня. Но старший Александр подвержен частым травмам, поэтому играет реже. Периодически возникают слухи о скором уходе Селихова в другой клуб, но пока он никуда не ушёл. К Максименко у болельщиков было немало вопросов. Однако Александр прекрасно провёл предыдущий сезон, особенно весеннюю его часть. Снова получил приглашение в сборную, где наконец-то дебютировал.

Прогноз. Максименко — основной вратарь в чемпионате, Селихов играет в Кубке. Но, как это бывало раньше, всё может измениться. Не исключено, что зимой в команде появится ещё один голкипер. Причём не откуда-нибудь, а из «Интера». И зовут его Филип Станкович.

ЦСКА : Игорь Акинфеев — 38 лет, Илья Помазун — 27 лет, Владислав Тороп — 20 лет.

Запутанная ситуация. Игорь Акинфеев выиграл с ЦСКА всё возможное и, вероятно, уже смотреть не хочет ни на мяч, ни на зелёное поле. Но его преемник Владислав Тороп ещё не восстановился после травмы лицевых костей. А тут и Илья Помазун вернулся из аренды в «Урале» и хочет играть. Если б не травма Торопа, то, возможно, мы бы стали свидетелями плавной передачи полномочий. Но Игорь Владимирович, похоже, задержится в роли основного на сезон. Силы ещё есть, а талант, в отличие от мотивации, никуда не исчезает. А Помазуну надо что-то решать. Конечно, переход в «Атлетико» — блеф. В РПЛ также есть пара-тройка команд, которые примут потомственного вратаря. Одна из них уже упоминалась выше.

Прогноз. Акинфеев останется основным. Во всяком случае, в осенней части сезона. Тороп будет играть всё чаще. А Помазун скоро снова станет основным, но не в ЦСКА .

«Ростов»: Рустам Ятимов — 26 лет, Хидажет Ханкич — 30 лет, Даниил Одоевский — 21 год.

Бригада ростовчан обновилась наполовину после ухода Сергея Песьякова и Никиты Медведева. Теперь Валерию Карпину и Виталию Кафанову придётся иметь дело с тремя новыми подопечными, один их которых Ханкич — легионер. Причислить к иностранцам нижегородца Ятимова, у которого папа — таджик, можно с большой степенью условности.

«Ростову» будет непросто определиться с основным голкипером. Возможно, придётся идти путём проб и ошибок. Но Карпин с Кафановым справятся. Дончане способны решить вратарский вопрос ещё в первой половине сезона.

Прогноз: Основным вратарём, пусть и не сразу, станет Одоевский. Ятимов окажется его сменщиком. Пребывание Ханкича в команде окажется непродолжительным.