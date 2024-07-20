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«Краснодар» без Сафонова, «Динамо» без Шунина. Клубы РПЛ учатся доверять новым вратарям

вчера, 00:30
Денис Адамов
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Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь
Максименко Александр
Максименко Александр
Вратарь

Изучаем вратарские линии команд.

Перед стартом чемпионата России по футболу давайте оценим силы вратарских бригад его участников. И постараемся предположить, как сложатся карьеры голкиперов элитных клубов России.

«Зенит»: Евгений Латышонок — 26 лет, Денис Адамов — 26 лет, Михаил Кержаков — 37 лет.

Два ровесника, два воспитанника «Краснодара» и, говорят, два одноклассника — Денис Адамов и Евгений Латышонок, появились в «Зените» с интервалом в год. За спиной у Дениса было два хороших сезона в «Сочи», Евгений славно потрудился в «Балтике». Собственно, это весь их послужной список. Адамов в прошлом сезоне не провалился, но и не впечатлил. Иначе зачем бы чемпион приглашал Латышонка. Теперь двум южанам предстоит жёсткая конкуренция, которая вопреки стереотипу не идёт на пользу равным по классу вратарям, а приносит обратный эффект.

Прогноз. Латышонок и Адамов будут играть до первой ошибки, подменяя друг друга. И не удивляйтесь, когда увидите в воротах петербуржцев ветерана Михаила Кержакова. После ухода Вячеслава Малафеева «Зенит» ведёт поиск первого номера на долгие годы, но пока не нашёл такого. Есть предчувствие, что работа будет продолжена.

«Краснодар»: Станислав Агкацев — 22 года, Юрий Дюпин — 35 лет, Роман Сафронов — 21 год.

После отъезда Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» место в воротах досталось другому воспитаннику академии Сергея Галицкого — Станиславу Агкацеву, в помощь которому был приглашён опытнейший Юрий Дюпин. Про почти однофамильца Сафонова — Романа Сафронова известно немного, и его появление в воротах «быков» маловероятно.

Агкацев однозначно одарённый парень. Но он всегда много пропускал. Сафонов, кстати, тоже пропускал немало за исключением предыдущего сезона. Но Станислав не всегда уверен в себе, поэтому порою привозит голы. Кроме того, неуверенность вратаря передаётся обороне, как это было не раз, в том числе и в недавней встрече за Суперкубок. И если Станислав не справится с этой проблемой, то он может лишиться поста номер один. Зря что ли Дюпина приглашали?

Прогноз. Агкацев не сможет стать основным вратарём «Краснодара». Да и Дюпин не потянет. Рискнём предположить, что под занавес трансферного окна в команде появится ещё один опытный голкипер, который и закроет проблемную позицию.

«Динамо»: Андрей Лунёв — 32 года, Игорь Лещук — 28 лет, Илья Купцов — 21 год.

Очевидно, что «Динамо» сделало ставку на трёхкратного чемпиона России Андрея Лунёва, который успешно перезагрузил карьеру в азербайджанском «Карабахе». Лунёв неплохо показал себя в контрольном матче со «Спартаком». Да и Антона Шунина, посвятившего всю жизнь «Динамо», тоже не продлили не просто так. Игорь Лещук после серии ошибок превратился в фигуру довольно любопытную. И появиться в воротах бронзовых призёров Игорь сможет, если Андрей получит травму или что-то пойдёт не так.

Прогноз. Андрей Лунёв проведёт большинство матчей в чемпионате. Игорю Лещуку будут отданы игры Кубка России.

«Локомотив»: Илья Лантратов — 28 лет, Антон Митрюшкин — 28 лет.

В заявке «железнодорожников» пока два вратаря. Оба ровесники, оба пришли из «Химок». Лантратов явно выраженный первый номер. Митрюшкин, выигрывавший чемпионат Европы с юношеской сборной, изначально шёл на роль второго вратаря. Конечно, нужен ещё и третий страж ворот на всякий случай.

Прогноз: Илья Лантратов останется основным вратарём «Локомотива» и кандидатом в сборную страны. Антону Мирюшкину придётся довольствоваться ролью запасного. В лучшем случае кубкового вратаря.

«Спартак»: Александр Максименко — 26 лет, Александр Селихов — 30 лет, Семён Фадеев — 21 год.

В «Спартаке» уже на протяжении нескольких лет за пост номер один спорят два Александра. Илья Свинов не смог навязать им соперничество и отбыл в «Балтику». Иногда эту конкуренцию подогревают слухи о скором приходе в команду Ильи Помазуна, Станислава Агкацева, Евгения Латышонка, Ивана Ломаева, ещё кого-нибудь. Но сейчас всё чаще говорят, что «красно-белые» ищут третьего вратаря, дяденьку, которому хорошо за 30, не претендующего на роль основного.

Максименко и Селихов — вратари примерно одного уровня. Но старший Александр подвержен частым травмам, поэтому играет реже. Периодически возникают слухи о скором уходе Селихова в другой клуб, но пока он никуда не ушёл. К Максименко у болельщиков было немало вопросов. Однако Александр прекрасно провёл предыдущий сезон, особенно весеннюю его часть. Снова получил приглашение в сборную, где наконец-то дебютировал.

Прогноз. Максименко — основной вратарь в чемпионате, Селихов играет в Кубке. Но, как это бывало раньше, всё может измениться. Не исключено, что зимой в команде появится ещё один голкипер. Причём не откуда-нибудь, а из «Интера». И зовут его Филип Станкович.

ЦСКА: Игорь Акинфеев — 38 лет, Илья Помазун — 27 лет, Владислав Тороп — 20 лет.

Запутанная ситуация. Игорь Акинфеев выиграл с ЦСКА всё возможное и, вероятно, уже смотреть не хочет ни на мяч, ни на зелёное поле. Но его преемник Владислав Тороп ещё не восстановился после травмы лицевых костей. А тут и Илья Помазун вернулся из аренды в «Урале» и хочет играть. Если б не травма Торопа, то, возможно, мы бы стали свидетелями плавной передачи полномочий. Но Игорь Владимирович, похоже, задержится в роли основного на сезон. Силы ещё есть, а талант, в отличие от мотивации, никуда не исчезает. А Помазуну надо что-то решать. Конечно, переход в «Атлетико» — блеф. В РПЛ также есть пара-тройка команд, которые примут потомственного вратаря. Одна из них уже упоминалась выше.

Прогноз. Акинфеев останется основным. Во всяком случае, в осенней части сезона. Тороп будет играть всё чаще. А Помазун скоро снова станет основным, но не в ЦСКА.

«Ростов»: Рустам Ятимов — 26 лет, Хидажет Ханкич — 30 лет, Даниил Одоевский — 21 год.

Бригада ростовчан обновилась наполовину после ухода Сергея Песьякова и Никиты Медведева. Теперь Валерию Карпину и Виталию Кафанову придётся иметь дело с тремя новыми подопечными, один их которых Ханкич — легионер. Причислить к иностранцам нижегородца Ятимова, у которого папа — таджик, можно с большой степенью условности.

«Ростову» будет непросто определиться с основным голкипером. Возможно, придётся идти путём проб и ошибок. Но Карпин с Кафановым справятся. Дончане способны решить вратарский вопрос ещё в первой половине сезона.

Прогноз: Основным вратарём, пусть и не сразу, станет Одоевский. Ятимов окажется его сменщиком. Пребывание Ханкича в команде окажется непродолжительным.

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Все комментарии
labasy
labasy
вчера в 08:50
Хотелось бы узнать ещё вратарях других команд РПЛ, что там, и как обстоят дела и т.д.
Варвар7
Варвар7
вчера в 03:05
Пока только место основного вратаря, занимаемого Акинфеевым не вызывает сомнения...
Гость
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