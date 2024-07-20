«СКА-Хабаровск» подписал бывшего игрока РПЛ

Защитник Юрий Журавлёв стал игроком «СКА-Хабаровска».
О сроках контракта не сообщается. Футболист выступал в РПЛ за «Уфу», «Ахмат» и «Торпедо». С февраля 2024 года был арендован «Химками».
Защитник Юрий Журавлёв стал игроком «СКА-Хабаровска».
О сроках контракта не сообщается. Футболист выступал в РПЛ за «Уфу», «Ахмат» и «Торпедо». С февраля 2024 года был арендован «Химками».
Удачи футболистам, а болельщикам положительных эмоций от игры и результатов их любимых команд! И главное: Болейте за своих, а не против чужих!
Удачи футболистам, а болельщикам положительных эмоций от игры и результатов их любимых команд! И главное: Болейте за своих, а не против чужих!