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«СКА-Хабаровск» подписал бывшего игрока РПЛ

вчера, 12:29

Защитник Юрий Журавлёв стал игроком «СКА-Хабаровска».

О сроках контракта не сообщается. Футболист выступал в РПЛ за «Уфу», «Ахмат» и «Торпедо». С февраля 2024 года был арендован «Химками».

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 12:41
Ска Хабаровск крепкая команда нужны опытные игроки
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:40
Всех Болельщиков команд из РПЛ с началом очередного сезона!
Удачи футболистам, а болельщикам положительных эмоций от игры и результатов их любимых команд! И главное: Болейте за своих, а не против чужих!
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