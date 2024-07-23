«Динамо» ведёт переговоры о продлении контракта с Нгамалё

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вчера, 10:40

«Динамо» ведёт переговоры с представителями нападающего сборной Камеруна о продлении контракта. Стороны обсуждают пролонгацию соглашения до июня 2026 года.

Напомним, Нгамалё выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл 33 матча, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего вингера в 4,5 миллиона евро.