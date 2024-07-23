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«Динамо» ведёт переговоры о продлении контракта с Нгамалё

вчера, 10:40

«Динамо» ведёт переговоры с представителями нападающего сборной Камеруна Муми Нгамалё о продлении контракта. Стороны обсуждают пролонгацию соглашения до июня 2026 года.

Напомним, Нгамалё выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл 33 матча, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего вингера в 4,5 миллиона евро.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 13:17
Договорённость достигнута, Нгамалё продлился до лета 2027.
Хотя ситуация с ним непростая..

В Динамо Муми всё устраивает- клуб, команда, ТШ, руководство, всё зашибись.
Но он из тех, для кого собственно футбол важнее многих других факторов.
В частности, до прихода в РПЛ он играл в еврокубках и ему очень хотелось бы ещё там поиграть, а ему уже 30-тник.

Дилемма..
Но уломали всё-таки, причём не факт, что деньгами..)
lotsman
lotsman
вчера в 12:33
После неплохого сезона он может повысить свои запросы. Всё таки 4,5 маловато. Хотя ему уже и 30 лет скорость у него хорошая. Играя всё время на острие, на грани офсайда, он опасен быстрым рывком и выходом на ударную позицию. Сезона два - три он ещё может играть на таком уровне. Африканцы народ выносливый.)
Вещий
Вещий
вчера в 11:15
Нужный игрок.... пусть Динамики его уговаривают...
Capral
Capral
вчера в 11:15
А почему он так мало стоит?
🤔🤔🤔
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:52
Этот негритёнок очень нужен для динамо. В конце прошлого сезона много важных голов забил...
Гость
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