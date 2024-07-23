«Динамо» ведёт переговоры о продлении контракта с Нгамалё

«Динамо» ведёт переговоры с представителями нападающего сборной Камеруна Муми Нгамалё о продлении контракта. Стороны обсуждают пролонгацию соглашения до июня 2026 года.
Напомним, Нгамалё выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл 33 матча, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего вингера в 4,5 миллиона евро.
Хотя ситуация с ним непростая..
В Динамо Муми всё устраивает- клуб, команда, ТШ, руководство, всё зашибись.
Но он из тех, для кого собственно футбол важнее многих других факторов.
В частности, до прихода в РПЛ он играл в еврокубках и ему очень хотелось бы ещё там поиграть, а ему уже 30-тник.
Дилемма..
Но уломали всё-таки, причём не факт, что деньгами..)
Хотя ситуация с ним непростая..
В Динамо Муми всё устраивает- клуб, команда, ТШ, руководство, всё зашибись.
Но он из тех, для кого собственно футбол важнее многих других факторов.
В частности, до прихода в РПЛ он играл в еврокубках и ему очень хотелось бы ещё там поиграть, а ему уже 30-тник.
Дилемма..
Но уломали всё-таки, причём не факт, что деньгами..)