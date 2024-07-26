«Урал» объявил о переходе Дмитриева в «Спартак»

Полузащитник Игорь Дмитриев покинул «Урал» и стал игроком «Спартака».
Футболист выступал за команду из Екатеринбурга с июля 2023 года. В её составе он провёл 37 официальных матчей. Также хавбек играет за молодёжную сборную России.
Полузащитник Игорь Дмитриев покинул «Урал» и стал игроком «Спартака».
Футболист выступал за команду из Екатеринбурга с июля 2023 года. В её составе он провёл 37 официальных матчей. Также хавбек играет за молодёжную сборную России.
Как-то я, например, НИКОГО в прошлогоднем гончаренковском Урале выделить не могу.
Как-то я, например, НИКОГО в прошлогоднем гончаренковском Урале выделить не могу.
Получается всё новое - это хорошо забытое старое...
В стане КБ как сглаз на напов - опять гребут в середину поля, а защита и нападение на сухом пайке...
Ничего личного к господину Дмитриеву нет, даже выпил бы с ним...)
Делая такие "точечные" усиления Спартак дает понять, что призовые места его не интересуют?)
Получается всё новое - это хорошо забытое старое...
В стане КБ как сглаз на напов - опять гребут в середину поля, а защита и нападение на сухом пайке...
Ничего личного к господину Дмитриеву нет, даже выпил бы с ним...)
Делая такие "точечные" усиления Спартак дает понять, что призовые места его не интересуют?)