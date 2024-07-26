«Урал» объявил о переходе Дмитриева в «Спартак»

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вчера, 15:25

Полузащитник покинул «Урал» и стал игроком «Спартака».

Футболист выступал за команду из Екатеринбурга с июля 2023 года. В её составе он провёл 37 официальных матчей. Также хавбек играет за молодёжную сборную России.