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«Урал» объявил о переходе Дмитриева в «Спартак»

вчера, 15:25

Полузащитник Игорь Дмитриев покинул «Урал» и стал игроком «Спартака».

Футболист выступал за команду из Екатеринбурга с июля 2023 года. В её составе он провёл 37 официальных матчей. Также хавбек играет за молодёжную сборную России.

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Все комментарии
Prosto oleg
Prosto oleg ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Это точно
ABir
ABir
сегодня в 01:31
Зачем столько полузащитников, недавно аргентинца подписали.
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 00:53, ред.
думаю все смеются над этим трансфером. я всегда говорил что трансферы спартака это бред в основном,но тут почему то я вижу хороший трансфер и перспективу игрока, не знаю почему) чуйка)
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 19:07
Хоть куда-то - лишь бы в вышку? Зачем?
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:05
На левом фланге не плохие делал рывки. Местные комментаторы постоянно отмечали его скоростные данные. Как он будет смотреться в Спартаке, ни кому не известно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:49
Поговаривают что это одно из категорических условий Станковича....
"Либо, говорит Фодена из МС...либо Дмитриева из ФНЛ"....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:42
По деньгам?
Две - три игры и в аренду...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:24
Как то в Спартаке собралось под пару десятков полузащитников и один нападающий...
Получается всё новое - это хорошо забытое старое...
В стане КБ как сглаз на напов - опять гребут в середину поля, а защита и нападение на сухом пайке...
Ничего личного к господину Дмитриеву нет, даже выпил бы с ним...)
Делая такие "точечные" усиления Спартак дает понять, что призовые места его не интересуют?)
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:46
Прошу извинения, но ЧЕМ ЗНАМЕНИТ сей спортсмен, если его в Спартак позвали?
Как-то я, например, НИКОГО в прошлогоднем гончаренковском Урале выделить не могу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:46
Добро пожаловать в лучший клуб страны, успешного развития
drug01
drug01
вчера в 16:30
Спартак учится у Зенита??? Взять лучших!!!
lotsman
lotsman
вчера в 16:30
Перехватили, чтобы другим не достался. Ослабление конкурентов.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Спасибо Толя за инфу...Ну ему же надо играть , а как если их куча в Спартаке. Жаль тогда парня , если в запас его берут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:02
Вова, хороший парнишка. Атакующий полузащитник. Но самый лучший у них это Ишков, но его они не продают.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:00
Ну что Спартак ведёт мощную трансферную компанию, осталось только Довбню подписать, а тоя уже переживать начал как без Довбни то
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:48
Народная ослабляет прямых конкурентов...
ProKop92
ProKop92
вчера в 15:38
Такой молодой, а уже решил карьеру загубить
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:37
Кто он по амплуа...крайний, опорник....???
Сп62
Сп62
вчера в 15:32
Ну, хоть один трансфер на перспективу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:32
А кто это такой.....??
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:27
успехов игроку в новой команде
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