«Локомотив» объявил о трансфере вратаря молодёжной сборной России

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вчера, 12:55

Вратарь стал игроком «Локомотива».

В прошлом сезоне футболист молодёжной сборной России выступал на правах аренды из «Крыльев Советов» за «Челябинск». Контракт голкипера с московской командой рассчитан на 3 года.