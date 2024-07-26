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«Локомотив» объявил о трансфере вратаря молодёжной сборной России

вчера, 12:55

Вратарь Даниил Веселов стал игроком «Локомотива».

В прошлом сезоне футболист молодёжной сборной России выступал на правах аренды из «Крыльев Советов» за «Челябинск». Контракт голкипера с московской командой рассчитан на 3 года.

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Все комментарии
pg5sj32v3rqr
pg5sj32v3rqr
вчера в 13:52
Стоит пожелать молодому вратарю удачи.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:42
Был стрелочником на перегоне и сразу попал в 'Эксплуатационное локомотивное депо Москва-Сортировочная-Рязанская Московской дирекции тяги!!)

Пожелаем юноше удачи и очередной номер газеты "Гудок" с портрэтом!)
drug01
drug01
вчера в 13:34
Надо пожелать ему удачных выступлений
Вещий
Вещий
вчера в 13:29
Ну что, или блеснет или Локо пролетит мимо перрона.....
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:09
Локомотив может переименовать в Казанку
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:00
Хорошая идея - проект на будущее
Гость
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