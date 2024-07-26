«Локомотив» объявил о трансфере вратаря молодёжной сборной России

Вратарь Даниил Веселов стал игроком «Локомотива».
В прошлом сезоне футболист молодёжной сборной России выступал на правах аренды из «Крыльев Советов» за «Челябинск». Контракт голкипера с московской командой рассчитан на 3 года.
Вратарь Даниил Веселов стал игроком «Локомотива».
В прошлом сезоне футболист молодёжной сборной России выступал на правах аренды из «Крыльев Советов» за «Челябинск». Контракт голкипера с московской командой рассчитан на 3 года.
Пожелаем юноше удачи и очередной номер газеты "Гудок" с портрэтом!)
Пожелаем юноше удачи и очередной номер газеты "Гудок" с портрэтом!)