Три трансфера «Спартака», которые не убеждают. Второй Угальде, полный бразилец и цель «Локомотива»

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сегодня, 11:40

Потери значительнее.

«Красно-белые» долго мучились с Абаскалем, решили не оставлять главным Сликшовича. Всё для того, чтобы в итоге назначить Деяна Станковича. Сомнительная кадровая политика – реальность для «Спартака» не только в тренерском вопросе. Аналогичная картина вырисовывается с игроками.

Барко потенциально – второй Угальде

Манфреда подписывали из «Твенте» ещё под Гильермо Абаскаля. У испанского менеджера тяга к разноплановым форвардам, которые не ограничиваются борьбой на острие. Только получилось так, что «красно-белые» снова использовали свой главный рычаг – финансы (за игрока заплатили предположительно 13 миллионов евро), и это сыграло только в минус. Угальде приехал в Россию зарабатывать, чего не скрывал даже его агент. За всё время в команде костариканец так и не отличился результативными действиями в чемпионате (только один гол, и тот был в Кубке России).

Несмотря на это, от стратегии завышать ценник в качестве аргумента москвичи не отказались. Очередное крупное приобретение – Эсекьель Барко. Тоже латиноамериканец, но не игравший в Европе. На первых порах хавбек котировался довольно высоко, но смог добиться разве что перехода в «Атланту», в которой выдал только один по-настоящему топовый сезон (семь голов и шесть ассистов в чемпионате-2021). А после последовала длительная адаптация в «Ривер Плейте» и не самые убедительные 7+6 (гол+пас) в 41 матче минувшего чемпионата Аргентины. Оценочная стоимость полузащитника – девять млн евро, но «Спартак» оценил его в 14 миллионов.

Жозе стесняются выпускать на поле

С Виллианом ситуация чуть проще, поскольку потратили на него немного. Сообщалось, что компенсация «Бетису» составила примерно два млн евро. Да и опыт, статистика внушали оптимизм – форвард успел поиграть за разные клубы Ла Лиги, был хорош в «Сосьедаде», в прошлом сезоне за «Бетис» забил 10 мячей и отдал пять голевых в 33 матчах чемпионата.

Проблема в том, что буквально сразу появилась информация, что у Жозе есть проблемы с весом. Поэтому штаб усиленно трудится, чтобы тот сбросил и предстал в более презентабельном виде. Страшно представить, какого масштаба проблемы, раз подписали его в начале июля, но 21-го на первый тур с «Оренбургом» он не попал даже в заявку.

Перехватили среднего вингера у «Локомотива»

Москвичи продолжают искать замену Промесу. Чтобы укомплектовать левый фланг атаки, видимо, решили обратиться к вингеру «Ференцвароша» Маркиньосу. Его до этого вёл «Локомотив», но «железнодорожники» не могли уговорить венгров на рассрочку компенсации. Соседи этим просто воспользовались, предложив больше и всю сумму сразу.

Сомнения прежде всего в том, что этот футболист стоит таких действий. С одной стороны, Деян Станкович как раз недавно работал в «Ференцвароше». Сербский тренер знает, как использовать Маркиньоса – вингер при нём забил семь мячей и отдал восемь ассистов в 27 матчах чемпионата Венгрии. С другой, это не топ-исполнитель уровня Промеса, ради которого действительно стоило бы пускаться в борьбу с «Локо», повышать стоимость. Как и уже свершившиеся сделки, эта просто не убеждает.

Невнятные подписания и откровенные провалы

Понятно, что нельзя критиковать действия «Спартака» просто потому, что это действия «Спартака». Но это другой случай. У «красно-белых» в последние годы чудовищно низкий КПД на трансферном рынке. Ещё в прошлом сезоне отказались от Бителло, бессмысленно упорствовали с Эраковичем и подписали Медину и Рябчука с Бонгондой. Первые в итоге раскрылись – но в «Динамо» и «Зените». А последние так и не стали лидерами «красно-белых». Медина, как выяснилось, полезен в крайне узкой роли, которая в игровой философии «Спартака» не предусмотрена. Тео оказался хорош в контратакующем «Кадисе», но бесполезен, когда нет свободного пространства. Рябчук просто проиграл конкуренцию – при том, что Хлусевич по-прежнему плох без мяча. Среди множества более ранних примеров – Кофрие, Рыбус, Бальде и так далее. Из всех прошлогодних приобретений заиграл только Бабич. Остальные либо оказались гораздо ниже уровнем, либо стилистически не подходят москвичам.

Взамен российского костяка

И что теперь? Угальде брали как разнопланового форварда – но он и голов-то не забивает. Был бы полезен в качестве «десятки», но пока «Спартак» играет по схеме «4-3-3». Плюс в этом же амплуа раскрылся бы Медина.

С уходом Промеса оголился левый фланг. Казалось бы, Зиньковский вполне может набрать форму и закрыть позицию, нужно только доверие и время. Или хотя бы действительно сильный легионер. В итоге подписывают Барко – профильную «десятку» (по сути, уже третью), способную сыграть слева. И помимо него ведут переговоры с Маркиньосом – места Антону просто не остаётся.

Также успели отстранить Александра Соболева. На предсезонке он выглядел неубедительно, серо сыграл с «Оренбургом». Но этому предшествовали постоянные подписания нападающих уровня Николсона, Бальде, а тренер лепил из Александра универсала, отказываясь от его сильных качеств. Логично, что в случае с импульсивным футболистом это до добра не доведёт, а отстранение, как и всегда, не сыграет в плюс. До этого попрощались с Джикией.

В «Спартаке» планомерно теряется российский костяк. Ещё большая проблема в том, какая предлагается альтернатива. Жозе точно не сильнее Соболева. Зиньковский может быть так же эффективен, как Маркиньос. Барко не факт, что закроет левый фланг атаки, а на позиции «десятки» и так очередь из Медины и Угальде. Оба на других позициях не так полезны. Пока ни о какой цельной трансферной политике говорить не приходится.