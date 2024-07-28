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«Краснодар» дома сыграл вничью против «Динамо» из Махачкалы

вчера, 22:05
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Краснодар» сыграл вничью против «Динамо» из Махачкалы (0:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

В 3-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Факела», а «Динамо» Махачкала встретится с Пари НН".

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 10:23
Анжи хорошо сыграл
adekvat
adekvat
сегодня в 05:05
Тренера выгнали, Мусаева взяли, попасть бы в пятерку в этом году.
r4kaxfupxd6j
r4kaxfupxd6j
сегодня в 05:03
Похоже этот сезон Краснодар провалит.
112910415
112910415
сегодня в 04:20
Краснодара почти не заметно на поле ...
сканер
сканер
сегодня в 00:41
Молодцы Динамо!!! Немного усилить нападение и крепкий середняк будет,удачи!
УЕСКА
УЕСКА ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:38
Пока что да, но посмотрим на них на дистанции. Думаю будут бороться за выживание.
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Невнимательно, видимо, смОтрите..
В одном только московском Динамо в последнем туре РПЛ на поле выходили 10 воспитанников динамовской академии.

Часть из них пока основным "местом работы" имеют Динамо-2 (Назаренко, Лепский, Зайдензаль, Окишор, Бессмертный) но при этом вовсю ломятся в главную команду.

А Тюкавин, Грулёв, Гладышев, Кутицкий, Скопинцев давно там..)

Разумеется, преодоление барьера из юношеского во взрослый футбол- дело непростое и по плечу не каждому, но это не значит, что преодолеть его невозможно, и довольно многие его успешно преодолевают.

ЗЫ.
Что касается комментаторов, то я не в курсе, что они там бакланят.
Когда я смотрю матчи дома, то всегда стараюсь найти транслю, которая предоставляет звуки трибун и поля, но избавляет от комментаторов, только мешающих смотреть футбол..)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:57
Хотелось бы верить в ваш оптимизм, но вы прекрасно понимаете, что играющие в юношеских лигах, и даже лидирующие в них, совсем не означает их "светлое" будущее в главной команде края. В связи с этим вспомнил игры нашей юношеской сборной России, в которой собраны априори лучшие молодые футболисты, со сборными других стран, которые проходили лет 5-6 назад, и которые нам пришлось лицезреть.
Так вот. На поле я увидел однородную серую массу ребят, которые отличались друг от друга разве только тем, что играли на разных позициях, но которые не обладали ни индивидуальной техникой, ни вИдением поля, ни точным средним, а тем более дальним пасом. Среди них я не увидел ни одной будущей звёздочки, о чём и посмел написать на Соккере. Ещё раз повторю и не побоюсь этого: на поле была однородная серая масса спортсменов бегунков, у которых я не увидел даже зачатка мастерства. Ни у одного ! Дай - то бог, чтобы среди выпускников футбольных школ края было светлое будущее в командах мастеров не только "Краснодара", но лично у меня в этом большие сомнения.
И последнее, что косвенно подтверждает мои слова: не припомню, чтобы в репортажах с футбольных матчей комментаторы с гордостью говорили, что находящийся на поле является выпускником какой-либо академии. А если таковые и присутствовали, то мне неведомо, и их можно пересчитать на пальцах одной руки. На всю страну !
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:49
Весь центр поля мне ничем выдающимся не запомнился. Нужно учитывать, что Козлов вышел на замену, это просто свежесть в игре, а не его мастерство. Соперник подустал просто, на их фоне он был свеж и бегал больше. Если бы вышел в старте, с такой игрой он бы ничем не удивил
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:46
Прессинг- это прежде всего разрушение игры соперника, но точно не созидание. Все техничные команды боятся прессинга. Как Вам, Козлов сегодня?
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:42
Никак не остановишь команду, которая играет в комбинационный футбол, только прессингом. Это, можно сказать, азбука футбола, такому в школе тренерской должны в голову вбивать. Ростов - хороший пример высокого прессинга, только там ребята повыносливее, чем Махачкалинцы, не сдуваются к 60 минуте, а играют до конца
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:39
По Федотову - альтернативы из свободных сейчас нет. Ганчаренко да Федотов без работы сидят. Но Ганчаренко после прошлого инцидента не возьмут назад 100%. Кто из иностранных специалистов поедет в Краснодар? Только серб или турок, таких себе оставьте, не надо нам такое)) Сперцян-Черников-Кривцов да, как-то сдали в этом сезоне. Может Мусаев виноват, может сами слабину дали - трудно сказать. У Мусаева мало опыта, до основы Краснодара, лет через 10, если будет хорошо учиться, то будет хорошим тренером. Но учиться лучше вне Краснодара и лучше даже в Европе
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:35
Сёмин- точно не гений, если вспомнить, как он работал в Киеве и что он сотворил с московским Динамо за полгода, в 2006, после чего, кобелев принялся спасать команду. А сегодня, главная задача Махачкалы, была- мешать играть Краснодару, но при возможности остро конратаковать. Фактически, силовая, прессингующая команда работала на поле. И это правильно, а как еще, остановить- техничный и комбинационный Краснодар.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:32
Может Семин и средний по твоим меркам, но в российском футболе в 21 веке есть реально только три топ тренера. Это Романцев , Газзаев и Семин. Остальные ремесленники. Биджиев был долго в штабе Локо и опыт у него намного больше Мусаева. ты не ответил по поводу Федотова. Но Галицкому по моему нужен покладистый тренер. А Ганчар и Федотов не такие. И наконец , с моей точки зрения сильно сдали опорники быков. И Кривцов и Черников не готовы к сезону. Вина Мусаева?
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:25
Махачкалинцы умеют играть в футбол
Шуnя771
Шуnя771 ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:25
Спасибо за ответ.
С некоторых пор.... мне кажется развитие фк "Краснодар" стало более спокойным.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:22
Сёмин - не показатель, если честно. средний тренер, не физрук, но и не гений) Может Биджиев и хороший тренер в плане мотивации и работы с игроками, но тактики у Динамо нет пока что никакой. Два тура и оба матча разные установки. Химки я не помню, что у них там было, но высокого прессинга точно не было, я б запомнил. В общем, он не навязывает свою игру, он подстраивается под соперника пока что. Ну и новая фамилия - всегда хорошо, а то одни и те же физруки по кругу надоели ходить. Динамо в принципе достаточно в этом сезоне будет тактики адаптации под соперника, а вот Быкам нужен тренер, способный в тактику
TheBoLt
TheBoLt ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:16
Насчет академии согласен. В этом году академия готова была дать 5-7 игроков в основу, но Галицкий решил оставить их в Краснодар-2 на год, при этом усилив Краснодар-2 волной игроков, которые и без того должны были в него подняться из академии. Теперь мы имеем в Краснодар-2 огромную скамейку и довольно сильный состав. Задача у молодежи стоит выход в ФНЛ. В академию вливается Галицким огромное количество денег, в прошлом сезоне только 9 миллиардов рублей влито в нее, в этом планируется влить не меньше. Галицкий для развития футбола в РФ делает больше, чем вся остальная страна
Хиромант
Хиромант ответ J5rom (раскрыть)
вчера в 23:09
- Согласен с вами, но можно подождать ещё хоть недельку? Им же в третьем туре в Воронеж ехать. А у Факела дела сейчас ещё хуже... Дайте же "Воронежским наглецам" ну хоть немножко "понаглеть"! Хоть "ничейку сгонять"! А потом дружно, все вместе, поменяем Главных Тренеров (каждый своего), может даже по-паре игроков отправим в дубли - и будем сидеть возле телика и ждать чуда, в виде красивой и достойной игры наших команд. Одна беда на двоих - уже пол-беды. Вместе как-то веселее...
gorets004
gorets004
вчера в 23:08
У Динамо костяк еше с 2 лиги,+ приобрели молодых перспективных игроков,есть опытный Президент Гаджи Муслимович, за трансферы отвечает Газизов,тоже профи,Биджиев показывает что он хороший тренер .В общем стратегия выбрана правильная с учётом скудного бюджета. Думаю Динамо закрепится во ПЛ.
Futurista
Futurista
вчера в 23:07, ред.
Махач дал копоти)...
баск
баск ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
Не знаю, так глубоко (в части Краснодара) никогда не залезал.

Но и результатов таких фронтальных, по всем уровням, раньше не наблюдалось.
Плотно слежу за академией московского Динамо и соответствующими турнирами,
и сейчас куда ни кинься- везде сплошной Краснодар..))
Nelson Sargsyan
Nelson Sargsyan
вчера в 23:02
С Мусаевым в никуда
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:57
Ну зачем же так мрачно. После 2-го тура, уже хороните команду? Это неправильно. Проблемы Краснодара глубже, в том, что у команды попрежнему нет фундамента в игре. Это- воздушная, легкая команда, целью которой, является исключительно комбинационный футбол и это проблема давняя... Но если поменять Краснодар, перестроить и сделать из него Шахтер советского времни, то это уже будет не Краснодар. Но даже с футболом Ивича и Мусаева, команда вполне могла расчитывать и на чемпионство весной. Ничего еще не потеряно- это второй тур, а не 28...

Понравился Козлов. С его приходом, появился мотор в игре Краснодара, что собственно и ожидалось, и чего не хватало команде... Так что, не следует так драматизировать и усложнять- всё еще впереди!!!)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
Для полной картины, как хорошо бы увидеть данные, сколько воспитанников Краснодарской Академии футбола играют (параллельно иностранцам основной команды) сейчас во всех дивизионах России...

Мне кажется "до потопа" далеко...
sv_1969
sv_1969 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:49
По игре Махачкала далеко не аутсайдер
баск
баск
вчера в 22:42, ред.
Да ничего особенного не произошло..
То, что Краснодар без отсутствующего Кордобы и Сперцяна (который присутствует, но в плохой форме) мало что может- это ничуть не новость, что при Ивиче, что при Мусаеве.

Команду необходимо как-то принципиально и долгосрочно перестраивать, просто Галицкий ещё не нашёл подходящего тренера для этого.
Как только найдёт- всё изменится.

У Краснодара отличное будущее.
Посмотрим на это будущее, подрастающее в его академии:

ЮФЛ-3 (2009 гр)- Краснодар лидер чемпионата академий;
ЮФЛ-2 (2008 гр)- вторые, наступают на пятки Зениту;
ЮФЛ-1 (2007 гр)- лидер;
МФЛ (U19)- вторые, наступают на пятки Спартаку..

Пройдёт 2-3 года, и академия Краснодара просто утопит главную команду в своих перспективных воспитанниках, никакие леги не понадобятся..)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:38
А вообще то на Кордобу рассчитывать очень опасно, его манят европейские солидные клубы и главное он не против...
А это значит, что на поле может быть тень Кордобы...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:36, ред.
Ожидание и Реальность!!! Тренер сменился, хозяин тот же (кто понят, тот понял)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:35
Ты знаешь дорогой, что я кроме своей команды симпатизирую Краснодару, Ростову и московскому Динамо. Но сегодня был в раздрае. Дело в том, что я в молодости после вуза работал в Капсийске, это фактически Махачкала. У меня много друзей осталось в Дагестане. и я очень люблю этот край. Поэтому переживал за обе команды, но за Динамо , скажу откровенно, чуть больше. Я думаю, что они больше заслуживали победы. Очень приятный тренер у них Хасан Биджиев. У него хорошая школа Локо и опыт работы с Семиным. Пожалуй, посильнее Мусаева будет. Я думаю Федотов будет самое то для быков.
Гость
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