«Краснодар» дома сыграл вничью против «Динамо» из Махачкалы

«Краснодар» сыграл вничью против «Динамо» из Махачкалы (0:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В 3-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Факела», а «Динамо» Махачкала встретится с Пари НН".
Реализуй на 14-й и 45+1 МИНУТАХ МАХАЧКАЛИНЦЫ убойнейшие моменты, и было бы в графе "очки" у них +3, поскольку беззубо, НАВАЛОМ, играли кубанцы, надеясь своим авторитетом и своим же полем ПРОДАВИТЬ оборону динамовцев из Махачкалы.
Не получилось у них.
Я, как понимаете, не злорадствую, поскольку ИГРА ТОГО, давнего Краснодара у меня всегда вызывала только одобрение.
Не думаю, что приезд Кордобы и Ко с Кубка Америки очень изменит рисунок игры.
Мусаев, всё таки, это нечто... (((
Но, поскольку он устраивает на должности ГТ Галицкого, то даже не знаю, что пожелать болельщикам этой некогда прекрасной команды...
Реализуй на 14-й и 45+1 МИНУТАХ МАХАЧКАЛИНЦЫ убойнейшие моменты, и было бы в графе "очки" у них +3, поскольку беззубо, НАВАЛОМ, играли кубанцы, надеясь своим авторитетом и своим же полем ПРОДАВИТЬ оборону динамовцев из Махачкалы.
Не получилось у них.
Я, как понимаете, не злорадствую, поскольку ИГРА ТОГО, давнего Краснодара у меня всегда вызывала только одобрение.
Не думаю, что приезд Кордобы и Ко с Кубка Америки очень изменит рисунок игры.
Мусаев, всё таки, это нечто... (((
Но, поскольку он устраивает на должности ГТ Галицкого, то даже не знаю, что пожелать болельщикам этой некогда прекрасной команды...
Динамо сильно изменилось за последние две недели, они стали более организованы, видна тренерская работа. Индивидуально Касинтура - вне всяких сомнений сегодня лучший. Надеюсь, Динамо и дальше продолжит радовать качественной командной игрой и высоким прессингом.
Теперь Краснодар. До сегодняшнего матча я говорил, что Мусаеву просто не хватало времени, короткая межсезонка, игроки на кубке америки были. Но сегодня Мусаев просто пробил дно. Вспоминая матч между этими командами в межсезонке, мне кажется, что на данный момент команды полностью поменялись ролями: Динамо из толпы стало организованной командой, а Краснодар экспериментирует тактиками каждый матч, никакой готовности нет. В Мусаева с этого момента не верю, пора задуматься о смене. Это как с Ивичем, два матча чемпионата и кубковая игра. Если в кубке с ЦСКА в среду будет поражение, надо прощаться с Мусаевым и искать иностранца. Либо дать еще один шанс Ганчаренко, либо же Федотова звать. он вроде свободен
Динамо сильно изменилось за последние две недели, они стали более организованы, видна тренерская работа. Индивидуально Касинтура - вне всяких сомнений сегодня лучший. Надеюсь, Динамо и дальше продолжит радовать качественной командной игрой и высоким прессингом.
Теперь Краснодар. До сегодняшнего матча я говорил, что Мусаеву просто не хватало времени, короткая межсезонка, игроки на кубке америки были. Но сегодня Мусаев просто пробил дно. Вспоминая матч между этими командами в межсезонке, мне кажется, что на данный момент команды полностью поменялись ролями: Динамо из толпы стало организованной командой, а Краснодар экспериментирует тактиками каждый матч, никакой готовности нет. В Мусаева с этого момента не верю, пора задуматься о смене. Это как с Ивичем, два матча чемпионата и кубковая игра. Если в кубке с ЦСКА в среду будет поражение, надо прощаться с Мусаевым и искать иностранца. Либо дать еще один шанс Ганчаренко, либо же Федотова звать. он вроде свободен