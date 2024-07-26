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ЭСК поддержала все решения главного арбитра матча «Химки» — «Динамо»

вчера, 15:08
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала верными все решения главного арбитра матча 1-го тура РПЛ между «Химками» и махачкалинским «Динамо» Егора Егорова.

1. Судья правильно назначил пенальти после вмешательства ВАР в ворота команды «Динамо» на 19-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» №17 Антон Крачковский, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды «Химки» №11 Резиуаном Мирзовым в собственной штрафной площади, совершил подножку сопернику, который обыграл своего оппонента и продолжал контролировать мяч. Действия защитника комиссия квалифицирует как фол по неосторожности, повлиявший на возможность нападающего продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти после просмотра эпизода на мониторе.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Химки» после вмешательства ВАР на 87-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Динамо» №34 Максим Храмцов коснулся мяча рукой в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Химки» №4 Олегом Исаенко, после чего он же забивает гол в ворота соперников. Согласно правилам игры, гол не должен быть засчитан, если он забит незамедлительно после контакта мяча с рукой этого же игрока, даже случайного и ненаказуемого. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и решение судьи отменить взятие ворот команды «Химки» в данном игровом эпизоде.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 18:54
Спецы знают, что делают...
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:21
Ворон ворону, пардон, соловей соловью глаз не выклюнет))
92gbz4hthuzp
92gbz4hthuzp
вчера в 15:46
Чемпионат только начался, сразу судейские разборки
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