Газизов: «Решение ЭСК — оскорбление в нашу сторону»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на решение ЭСК РФС по матчу 3-го тура РПЛ «Динамо» Мх — «Пари НН».
Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю.
Нам всё объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли… И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня всё решают. Пусть будет так.
"Let it Be")...
"Let it Be")...
Мне довелось быть свидетелем судейского беспредела.
Как-то, ещё при СССР, я сходил на матч 2 лиги.
Играли Спартак (Житомир) и Колос (Никополь).
Там был назначен пенальти за нарушение в трёх метрах от штрафной площадки.
Игрок упал и полз до нее несколько секунд, заползла только голова, пенальти был пробит.
Мне довелось быть свидетелем судейского беспредела.
Как-то, ещё при СССР, я сходил на матч 2 лиги.
Играли Спартак (Житомир) и Колос (Никополь).
Там был назначен пенальти за нарушение в трёх метрах от штрафной площадки.
Игрок упал и полз до нее несколько секунд, заползла только голова, пенальти был пробит.