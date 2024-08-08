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Газизов: «Решение ЭСК — оскорбление в нашу сторону»

вчера, 15:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на решение ЭСК РФС по матчу 3-го тура РПЛ «Динамо» Мх — «Пари НН».

Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю.

Нам всё объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли… И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня всё решают. Пусть будет так.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:32
После оскорблений....ЭСК РФС переименовали в ОСК РФС.....
t2n5z5xmy6b6
t2n5z5xmy6b6
вчера в 17:20
Не судьи все решают, а деньги.
Futurista
Futurista
вчера в 15:45, ред.
За кадром звучит песня Битлз
"Let it Be")...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:43
Мутная история...
Мне довелось быть свидетелем судейского беспредела.
Как-то, ещё при СССР, я сходил на матч 2 лиги.
Играли Спартак (Житомир) и Колос (Никополь).
Там был назначен пенальти за нарушение в трёх метрах от штрафной площадки.
Игрок упал и полз до нее несколько секунд, заползла только голова, пенальти был пробит.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:19
Это частное мнение - против решения Экспертов..
Гость
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