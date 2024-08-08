Газизов: «Решение ЭСК — оскорбление в нашу сторону»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» отреагировал на решение ЭСК РФС по матчу 3-го тура РПЛ «Динамо» Мх — «Пари НН».

Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю.

Нам всё объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли… И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня всё решают. Пусть будет так.