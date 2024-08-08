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Кафанов оценил уровень игры вратарей сборной России в первых турах РПЛ

вчера, 13:08

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов оценил уровень игры вратарей, входящих в обойму сборной России, в первых трёх турах РПЛ.

Три тура — не много, чтобы сделать выводы. Единственное скажу, что основная обойма вратарей сборной России: Лунёв, Максименко и Лантратов — сыграли на своём уровне. Они ниже планки не опускаются. Была одна ошибка только, ошибся Максименко в первом туре. Я думаю, Саша сделает анализ и таких ошибок больше не будет.

Будут ли они вызваны в сентябре? Есть основная обойма вратарей, в неё входят эти трое. А есть скамейка запасных вратарей сборной, она очень длинная. Ближайшие матчи всё покажут и должны ответить на все вопросы.

Ранее Кафанов высказался по поводу дебюта Матвея Сафонова за ПСЖ.

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Все комментарии
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вчера в 14:42
А кто такой Кафанов? Почему его оценки должны нас интересовать?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:23, ред.
Странно почему вратарей сборной тренирует никому не известный чел? Он сам то в чьей рамке свою игроцкую карьеру провёл?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:12
Виталий, отслеживайте их игру по внимательней - игра со Вьетнамом - это вам не "хухры - мухры"..)
Гость
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