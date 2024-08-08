Кафанов оценил уровень игры вратарей сборной России в первых турах РПЛ

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» оценил уровень игры вратарей, входящих в обойму сборной России, в первых трёх турах РПЛ .

Три тура — не много, чтобы сделать выводы. Единственное скажу, что основная обойма вратарей сборной России: Лунёв, Максименко и Лантратов — сыграли на своём уровне. Они ниже планки не опускаются. Была одна ошибка только, ошибся Максименко в первом туре. Я думаю, Саша сделает анализ и таких ошибок больше не будет.

Будут ли они вызваны в сентябре? Есть основная обойма вратарей, в неё входят эти трое. А есть скамейка запасных вратарей сборной, она очень длинная. Ближайшие матчи всё покажут и должны ответить на все вопросы.