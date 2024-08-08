Агент Тюкавина: «Карьера Кости пойдёт только в лучшую сторону»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, уверен, что рождение дочери позитивно повлияет на карьеру игрока.
Уверен, что его карьера пойдёт только в лучшую сторону. Спада в игре у него точно не будет, я вижу, как он пашет и тренируется. В том году все говорили, что если игрок женится, то точно будет спад, а его признали лучшим игроком. Это всё стереотипы. Не стоит об этом заморачиваться.
Напомним, в текущем сезоне Тюкавин провёл 4 игры, в которых отметился голом и результативной передачей.