Агент Тюкавина: «Карьера Кости пойдёт только в лучшую сторону»

Футбольный агент , представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России , уверен, что рождение дочери позитивно повлияет на карьеру игрока.

Уверен, что его карьера пойдёт только в лучшую сторону. Спада в игре у него точно не будет, я вижу, как он пашет и тренируется. В том году все говорили, что если игрок женится, то точно будет спад, а его признали лучшим игроком. Это всё стереотипы. Не стоит об этом заморачиваться.