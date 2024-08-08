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Агент Тюкавина: «Карьера Кости пойдёт только в лучшую сторону»

вчера, 15:03

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, уверен, что рождение дочери позитивно повлияет на карьеру игрока.

Уверен, что его карьера пойдёт только в лучшую сторону. Спада в игре у него точно не будет, я вижу, как он пашет и тренируется. В том году все говорили, что если игрок женится, то точно будет спад, а его признали лучшим игроком. Это всё стереотипы. Не стоит об этом заморачиваться.

Напомним, в текущем сезоне Тюкавин провёл 4 игры, в которых отметился голом и результативной передачей.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:50
После рождения ребёнка высыпаться не будет.
hk7kkrcxutb2
hk7kkrcxutb2
вчера в 17:32
Если звёздочку не поймает, то так и будет
3jv83h8ztnb8
3jv83h8ztnb8
вчера в 17:29
Пока и игры особой не видно,
Futurista
Futurista
вчера в 15:49
Если после женитьбы спад не наступил, значит халтурит вне поля)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:13
Главное , что бы ни куда не свернула.)
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