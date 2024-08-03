Матч сборных Франции и Аргентины на Олимпиаде завершился дракой

Сборная Франции обыграла команду Аргентины и вышла в 1/2 финала футбольного турнира Олимпиады.
После финального свистка аргентинские игроки и представители тренерского штаба подбежали к французским футболистам, началась драка.
Все началось со стычки француза Энцо Мийо и аргентинца Николаса Отаменди. Тренеры команд попытались уладить конфликт, арбитр Илгиз Танташев дисквалифицировал Мийо.
Сообщается, что конфликт продолжился в подтрибунном помещении.
Ранее хавбек сборной Аргентины Энцо Фернандес оскорбил французов своей песней.
Пи.Си. Месть - блюдо, которое подаётся холодным.... теперь очередь французов петь песенку....
Пи.Си. Месть - блюдо, которое подаётся холодным.... теперь очередь французов петь песенку....
Как начали народ смешить на ЧМ....глупыми выходками...так и продолжают....
Вчера выяснилось что они не только певцы глупых частушек....но и люди не умеющие достойно проигрывать более сильным соперникам....
Французы не стали отвечать глупостью на глупость....а просто обыграли невоспитанышей....да ещё и лещей в догонку надавали....чтоб далее не повадно было глупость свою на показ выставлять....)))
Французы молодцы...респект....
Как начали народ смешить на ЧМ....глупыми выходками...так и продолжают....
Вчера выяснилось что они не только певцы глупых частушек....но и люди не умеющие достойно проигрывать более сильным соперникам....
Французы не стали отвечать глупостью на глупость....а просто обыграли невоспитанышей....да ещё и лещей в догонку надавали....чтоб далее не повадно было глупость свою на показ выставлять....)))
Французы молодцы...респект....