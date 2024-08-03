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Матч сборных Франции и Аргентины на Олимпиаде завершился дракой

вчера, 14:45
Франция (до 23)Логотип футбольный клуб Франция (до 23)1 : 0Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)Аргентина (до 23)Матч завершен

Сборная Франции обыграла команду Аргентины и вышла в 1/2 финала футбольного турнира Олимпиады.

После финального свистка аргентинские игроки и представители тренерского штаба подбежали к французским футболистам, началась драка.

Все началось со стычки француза Энцо Мийо и аргентинца Николаса Отаменди. Тренеры команд попытались уладить конфликт, арбитр Илгиз Танташев дисквалифицировал Мийо.

Сообщается, что конфликт продолжился в подтрибунном помещении.

Ранее хавбек сборной Аргентины Энцо Фернандес оскорбил французов своей песней.

Матч сборных Франции и Аргентины на Олимпиаде завершился дракой

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:09
Теперь, на каждую твою реплику, я буду успокаивать тебя своими шедеврам.)))
Imrebellion
Imrebellion ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:51
Ахахах. У вас это где?? Единомышленники французов? Ходите с цветными волосами как Гризманн? Представляете Олимпиаду танцами голышом вместе с фриками?? В чужой стране как Катар бунтуете против их ценностей???
Да 100% хуже Энцо запоете про их внешний вид, как минимум.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:18, ред.
За гнилые песнопения аргентинцев французы наказали их на поле обыграв в матче, а потом надавали в прямом смысле и отправили домой в Южную Америку сборную певцов
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:12
Страсти подгорают...)
Наблюдают за нми зелёненькие из вселенной и думают:
"Что с ними делать? ...Пол меняют... Стариков обижают... Ходят полуголые с радужными флагами... Друг друга убивают... Книжки читать не хотят... Пьют огненную воду...)
...
EIIiada
EIIiada
вчера в 17:06
Посмотрел обзор матча. Вроде был матч Франция-Аргентина, но ни одного француза я не увидел. И у них еще хватает наглости обижаться на правду? Сами не дают коренным французам играть. Ле Норманн и Ляпорт в пример. Им почему-то места в сборной Франции не нашлось, но Испания их приняла и они помогли им стать чемпионами Европы.
EIIiada
EIIiada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:01
Это цирк, а не Олимпиада. Причем таковым стала еще до открытия.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:54
Нормальная олимпиада....Мир сошел с ума...
849suc7s2rg7
849suc7s2rg7
вчера в 16:40
Не Олимпиада, а дурдом.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:35
Аргентинцы очень мерзко себя ведут. Привыкли, что ФИФА тащит и защищает их? Вот бы к нам они приехали и вели бы себя так. Много кто с травмами различной степени тяжести ушёл бы, или же унесли бы их.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:32
Смешно как люди свой хейт натягивают на всё что угодно. Оказывается, французам респект за это))) Вы церемонию открытия видели?? Крутые ценности они задвинули на спортивный фестиваль, да? Обиделись на песню про корней из Африки?? А кто играл в составе - Матета, Олисе, Коне и т.д.
Только люди в вакууме не понимают что происходит. Сами эти французы пели что хотели, смеялись над аргентинцами, азиатами, у себя внутри постоянные тёрки с Бензема и остальными. И главное, вся заварушка касается не детей в Олимпиаде, а основных сборных, но всё равно, французам респект, да?
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:21
Это их гном научил
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:20
Мне это нравится)
Не хватает таких противостояний в последнее время. Все какие то очень правильные)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:08
По-другому и быть не могло в этом матче. Франция - Аргентина теперь принципиальное противостояние.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:07
По-мужски объяснили французам, насколько мерзкая и отвратительная у них олимпиада.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 16:05
На то она и Олимпиада. Одни дикари, другие - людоеды. Конфликт неизбежен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:47
Позор аргентинцев становится нескончаемым.....
Как начали народ смешить на ЧМ....глупыми выходками...так и продолжают....
Вчера выяснилось что они не только певцы глупых частушек....но и люди не умеющие достойно проигрывать более сильным соперникам....

Французы не стали отвечать глупостью на глупость....а просто обыграли невоспитанышей....да ещё и лещей в догонку надавали....чтоб далее не повадно было глупость свою на показ выставлять....)))

Французы молодцы...респект....
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:36
Независимо от исхода матча, потасовка бы всё равно бы состоялась, т.к французы были очень злыми на ту дурацкую выходку агрентинцев! Вообще, сам матч тоже получился жестким и грязным, матч обсуживала бригада из Узбекистана, и главный арбитр Танташев с ним справился, иначе матч вообще могли доигрывать не в равных составах. Возможно, ФИФА стоит как-то угомонить пыл сборной Аргентины иначе матчи с их участием будут превращаться в побоище....
4RT
4RT
вчера в 15:34
Да пусть они хоть все друг дружку перебьют
EIIiada
EIIiada
вчера в 15:31
Неудивительно. Французы дикари.
drug01
drug01
вчера в 15:23
Вот такой футбол нам не нужен как говорил наш комментатор Н. Озеров!!!
shlomo
shlomo
вчера в 15:20
Сначала думал "ну эти парни не несут ответственности за действия футболистов первой команды". А они тоже учудили.... такое ощущение, что они спецом так делают. Провоцируют драку после матча, чтобы наказали игроков победившей команды. Типа месть за проигрыш. Как по мне, верх подлости....Да уж, была ВЕЛИКАЯ сборная Аргентины с Марадоной, Бурручагой, Каниджей...и во что превратилась...а теперь обычные гопники из вижжи, которые играют хуже пацанов из нашей подворотни, а мнят себя вторыми Марадонами...тьфу...клоуны из Шапито.......

Пи.Си. Месть - блюдо, которое подаётся холодным.... теперь очередь французов петь песенку....
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 15:12
Надеюсь Арги наваляли франкам
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