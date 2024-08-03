Матч сборных Франции и Аргентины на Олимпиаде завершился дракой

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вчера, 14:45

Сборная Франции обыграла команду Аргентины и вышла в 1/2 финала футбольного турнира Олимпиады.

После финального свистка аргентинские игроки и представители тренерского штаба подбежали к французским футболистам, началась драка.

Все началось со стычки француза и аргентинца . Тренеры команд попытались уладить конфликт, арбитр Илгиз Танташев дисквалифицировал Мийо.

Сообщается, что конфликт продолжился в подтрибунном помещении.

Ранее хавбек сборной Аргентины Энцо Фернандес оскорбил французов своей песней.