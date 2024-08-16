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Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Испании

16 августа 2024, 11:04

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поддерживает идею о продажи защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте, интерес к которому проявляет «Валенсия». Игрок не вписывается в игровую концепцию серба.

Напомним, Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний парагваец участия не принимал. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
antant1
antant1
16 августа в 17:32
Не понимаю..надеюсь тренеру виднее..очень надеюсь
ABir
ABir
16 августа в 15:24
Только Алекс въехал, что от него требуется, практически перестал косячить, заиграл полезно, и вот новый тренер и новые идеи. Хоть бы деньги от покупки отбить смогли.
687t6fw88wvg
687t6fw88wvg
16 августа в 14:39
А кто подал эту идею?)
9ce5ymwfcxs9
9ce5ymwfcxs9
16 августа в 14:37
А в следующем сезоне всё по новой...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 августа в 12:39
Мне много странного кажеться в трансферной политике Станкевича. Видимо давит своим авторитетом прошлого , как футболиста на руководство Спартака и те ему идут навстречу. Как бы это боком потом не вышло
Bad Listener
Bad Listener
16 августа в 11:41, ред.
Зато Абена вписывается, сейчас покажет всем как надо в защите играть. Не понимаю, хорошего защитника сбагрить хочет, а заместо него какое то посмешище с трансферной стоимостью в 600к евро привёз. Станкович явно собрался выигрывать чемпионат Венгрии со Спартаком а не РПЛ. Кстати почему Дуарте не вписывается непонятно, он как раз быстрый и резкий и любит выдёргиваться, на мой взгляд он как раз подходит больше всех защитников Спартака под футбол Станковича. Какие то странные движения происходят в Спартаке, необъяснимые, кажется что Станковича предложили те же друзья что и Абаскаля и он такой же мошенник что и рыжий, и Амарал вместе с ним
Валерыч
Валерыч
16 августа в 11:13, ред.
Дуарте хоть и заметно прибавил за последнее время, а всё равно нет нет, да и накосячит. Поэтому как-то не внушает он доверия. Если есть предложение на него,
то "Спартаку" надо его продавать. Хоть немного заработать на нём, а то как бы с этими трансферами под финансовый "фейр плэй" не попасть. А в "Валенсии" он может обрести уверенность и надёжность, всё-таки и климат привычный тёплый и игроков говорящих на родном испанском языке много.
Гость
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