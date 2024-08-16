Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Испании

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поддерживает идею о продажи защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте, интерес к которому проявляет «Валенсия». Игрок не вписывается в игровую концепцию серба.
Напомним, Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний парагваец участия не принимал. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.
то "Спартаку" надо его продавать. Хоть немного заработать на нём, а то как бы с этими трансферами под финансовый "фейр плэй" не попасть. А в "Валенсии" он может обрести уверенность и надёжность, всё-таки и климат привычный тёплый и игроков говорящих на родном испанском языке много.
то "Спартаку" надо его продавать. Хоть немного заработать на нём, а то как бы с этими трансферами под финансовый "фейр плэй" не попасть. А в "Валенсии" он может обрести уверенность и надёжность, всё-таки и климат привычный тёплый и игроков говорящих на родном испанском языке много.