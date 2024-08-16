Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Испании

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16 августа 2024, 11:04

Главный тренер «Спартака» поддерживает идею о продажи защитника «красно-белых» , интерес к которому проявляет «Валенсия». Игрок не вписывается в игровую концепцию серба.

Напомним, Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний парагваец участия не принимал. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.