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Нападающий «Крыльев Советов» продолжит карьеру в «Сочи»

16 августа 2024, 11:14

Футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского до конца сезона. «Леопарды» имеют право приоритетного выкупа игрока.

Нападающий «Крыльев Советов» продолжит карьеру в «Сочи»

Напомним, Писарский перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. Его контракт с самарцами действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 2 матча и отметился жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что нападающий Артём Дзюба может пополнить ряды «Крыльев Советов».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
16 августа в 13:40
Есть команда лифт а будет человек лифт))
memphis
memphis ответ drug01 (раскрыть)
16 августа в 12:42
Больше года ждали голов, сколько ещё ждать
memphis
memphis
16 августа в 12:41
Запомнился сменой фамилии и аварией на мерене
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
16 августа в 11:57, ред.
Пойдет в ФНЛ, а через год может опять оказаться в ФНЛ, но уже с другой командой))
sv_1969
sv_1969
16 августа в 11:33
Можно сказать что на год избавились от балласта
afaf85eghe97
afaf85eghe97
16 августа в 11:32
Круто однако он стоит...
drug01
drug01
16 августа в 11:17
Неужели в Крыльях ему не нашло место???
Гость
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