Нападающий «Крыльев Советов» продолжит карьеру в «Сочи»

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16 августа 2024, 11:14

Футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего «Крыльев Советов» до конца сезона. «Леопарды» имеют право приоритетного выкупа игрока.

Напомним, Писарский перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. Его контракт с самарцами действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 2 матча и отметился жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что нападающий Артём Дзюба может пополнить ряды «Крыльев Советов».