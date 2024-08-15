Мостовой о «Спартаке»: «Не понимаю, зачем брать футболиста за 13-18 млн»...

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на возможный трансфер полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу:
Слышал эту информацию, но мы же не особо следим на турецким чемпионатом. В Турции хорошие футболисты, которые могут усилить команды РПЛ, в том числе «Спартак». Если «красно-белые» хотят взять Актюркоглу, то возьмут. Мне вообще без разницы, какой у него паспорт. Но меня смущает сумма трансфера. Мы же не играем в еврокубках, и когда берут футболиста за 13-18 миллионов, я не понимаю, зачем это нужно. Эти деньги могли бы пойти на другие вещи.
будь Ал.Мостовой действующим гл.тр. Спартака, он первым требовал бы трансферы от 10 млн и выше....и не только футболистов, но и самому себе.
Мостовой большой игрок был, без спор.
но яблоко начало гнить еще тогда когда сочинили позорную бумажку
"должны изменены условия материального вознаграждения..."
интересно, они это письмо под диктовку писали или сами доперли?
будь Ал.Мостовой действующим гл.тр. Спартака, он первым требовал бы трансферы от 10 млн и выше....и не только футболистов, но и самому себе.
Мостовой большой игрок был, без спор.
но яблоко начало гнить еще тогда когда сочинили позорную бумажку
"должны изменены условия материального вознаграждения..."
интересно, они это письмо под диктовку писали или сами доперли?
Эти деньги могли бы пойти на другие вещи...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1386573/mostovoy-aleksandr-spartak 15.08.2024
- Это какие ещё вещи, интересно? Тачки, девочки, ванны из шампанского на Мальдивах? Но для таких вещей надо сначала чемпионом стать, или хотя бы кубок выиграть... А ведь именно для этого его и покупают. Или нет?
Эти деньги могли бы пойти на другие вещи...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1386573/mostovoy-aleksandr-spartak 15.08.2024
- Это какие ещё вещи, интересно? Тачки, девочки, ванны из шампанского на Мальдивах? Но для таких вещей надо сначала чемпионом стать, или хотя бы кубок выиграть... А ведь именно для этого его и покупают. Или нет?