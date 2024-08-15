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Мостовой о «Спартаке»: «Не понимаю, зачем брать футболиста за 13-18 млн»

вчера, 18:50

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на возможный трансфер полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу:

Слышал эту информацию, но мы же не особо следим на турецким чемпионатом. В Турции хорошие футболисты, которые могут усилить команды РПЛ, в том числе «Спартак». Если «красно-белые» хотят взять Актюркоглу, то возьмут. Мне вообще без разницы, какой у него паспорт. Но меня смущает сумма трансфера. Мы же не играем в еврокубках, и когда берут футболиста за 13-18 миллионов, я не понимаю, зачем это нужно. Эти деньги могли бы пойти на другие вещи.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:47
не всякий большой футболист может стать умным экспертом !
adekvat
adekvat
вчера в 21:23
Да да они еще Соболева хотят спихнуть почти за ту же сумму.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 19:57
все таки надо лимит вернуть ну не понимаю я такого нашествия иностранцев, ну ладно раньше объясняли это еврокубками) хотя что с иностранцами что без них по мойму было все равно,зенит сколько не покупал так никуда и не пробился) но это ладно, сейчас нет еврокубков но теперь почти вся команда из иностранцев на поле) зачем?????? ну если ты российская команда то большинство на поле должны быть россияне,однозначный вывод не больше 5 легионеров на поле
z9zap4ddm9mf
z9zap4ddm9mf
вчера в 19:40
Все правильно говорит Мостовой, берут не понятно что за бешеные деньги.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:23
Мостовой о «Спартаке»: «Не понимаю, зачем брать футболиста за 13-18 млн»...
Эти деньги могли бы пойти на другие вещи...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1386573/mostovoy-aleksandr-spartak 15.08.2024

- Это какие ещё вещи, интересно? Тачки, девочки, ванны из шампанского на Мальдивах? Но для таких вещей надо сначала чемпионом стать, или хотя бы кубок выиграть... А ведь именно для этого его и покупают. Или нет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:23
не понимает тов))) надо усилить команду, чтоб остановит Зенит.
будь Ал.Мостовой действующим гл.тр. Спартака, он первым требовал бы трансферы от 10 млн и выше....и не только футболистов, но и самому себе.
Мостовой большой игрок был, без спор.
но яблоко начало гнить еще тогда когда сочинили позорную бумажку
"должны изменены условия материального вознаграждения..."
интересно, они это письмо под диктовку писали или сами доперли?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:10
Мостовой конечно разбирается в футболе, как игрок...
Если он считает себя специалистом более широкого профиля, почему до сих пор не стал тренером? Явно проще быть диванным экспертом. Критиковать легко - он доказал это, подписывая письмо против Садырина.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:52
Вот чьё мнение то кстати забыли спросить, а оно нам чрезвычайно важно конечно. Руководство итак плюёт на своих болельщиков постоянно так пусть хоть Актюркоглу купят чтобы показать что им "не всё равно"
Гость
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