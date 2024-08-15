Круговой: «Думаю, даже второй состав „Зенита“ боролся бы за топ-5 РПЛ»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о составе «Зенита».
У «Зенита» хорошие футболисты. Этот клуб просто так никого не берет, они скупают лучших. Думаю, даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ.
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о составе «Зенита».
У «Зенита» хорошие футболисты. Этот клуб просто так никого не берет, они скупают лучших. Думаю, даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ.
С таким бойцом ЦСКА ничего не светит.
Он проиграл до начала битвы, тряпка.
С таким бойцом ЦСКА ничего не светит.
Он проиграл до начала битвы, тряпка.