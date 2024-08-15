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Круговой: «Думаю, даже второй состав „Зенита“ боролся бы за топ-5 РПЛ»

вчера, 19:05

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о составе «Зенита».

У «Зенита» хорошие футболисты. Этот клуб просто так никого не берет, они скупают лучших. Думаю, даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ.

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Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 05:11, ред.
Правильно говорит парень. Видно жалеет что перешел в стан коней. Теперь ему остаётся лишь вспоминать времена, когда играл в лучшей команде страны и завоёвывал трофеи. Это были лучшие годы его карьеры.
ABir
ABir
сегодня в 00:12
Второй состав действительно мог бы бороться, а будет полировать лавку за хорошую зарплату.
45tc6tuh4vjx
45tc6tuh4vjx
вчера в 23:26
Лучше жуй, чем говори...
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 19:43
Совет тебе Данила) ну коль ты уже перешел в ЦСКА с такими сложностями,повзрослей уже и не высказывайся о своей бывшей команде в таком манере) говори просто я благодарен зениту за подаренный опыт,но все вопросы прошу задавать по моей нынешней команде)
kvavu27pu7g3
kvavu27pu7g3
вчера в 19:38
Круговой знает, что говорит, а сам в Зените не пригодился.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:16
- Ну раз Зенит берёт лучших, а ты вне Зенита - значит ты таковым не являешься. Сам признался...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:15
Круговой, ты зачем это сказал?
С таким бойцом ЦСКА ничего не светит.
Он проиграл до начала битвы, тряпка.
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