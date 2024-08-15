Пятибратов: «Я мечтал вернуться в „Факел“»

Российский специалист высказался о своём возращении в «Факел».

Самые положительные эмоции! Сложно описать чувства. Знаете, когда сердце начинает учащённо биться, когда пульс поднимается? Эти эмоции схожи с теми, которые испытываешь на стадионе, наполненном до отказа болельщиками. С теми, когда на последних минутах матча твоя команда забивает решающий мяч. Мурашки по коже. Вспоминаю наши игры против «Краснодара», «Зенита», «Ростова», «Динамо». Эти моменты счастья на всю жизнь останутся в моей памяти. Мне очень дороги такие воспоминания. Несомненно, я покидал команду с грустью, потому что мне нравилось здесь находиться. И я мечтал вернуться в «Факел». Так и случилось.

Ко мне обратились утром на следующий день после известий об уходе Игоря Черевченко. Накануне было командное мероприятие с «Чайкой» — мы жарили шашлыки, была вся команда, жёны, дети. Уже тогда в прессе начали появляться различные материалы не только про меня и «Факел», но и, например, про «Черноморец». Но я не имел к этому никакого отношения. Звонок от руководства «Факела», повторю, поступил после отставки. Поговорили, и я тут же принял решение. Никакого времени на раздумья не брал. Даже не ставил такой вопрос. Мне всё сразу было ясно.

Всё предельно просто — тренер отвечает за результат. Все прекрасно знают о возможностях «Факела». Здесь предельно честны со всеми специалистами, с которыми работали. Со мной — точно. Заранее всё обговорено. У клуба прозрачная политика. Обе стороны хотят долгосрочного сотрудничества. Но для этого нужно работать. Надо давать результат. Условия для этого созданы.