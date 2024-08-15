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Пятибратов: «Я мечтал вернуться в „Факел“»

вчера, 16:13

Российский специалист Дмитрий Пятибратов высказался о своём возращении в «Факел».

Самые положительные эмоции! Сложно описать чувства. Знаете, когда сердце начинает учащённо биться, когда пульс поднимается? Эти эмоции схожи с теми, которые испытываешь на стадионе, наполненном до отказа болельщиками. С теми, когда на последних минутах матча твоя команда забивает решающий мяч. Мурашки по коже. Вспоминаю наши игры против «Краснодара», «Зенита», «Ростова», «Динамо». Эти моменты счастья на всю жизнь останутся в моей памяти. Мне очень дороги такие воспоминания. Несомненно, я покидал команду с грустью, потому что мне нравилось здесь находиться. И я мечтал вернуться в «Факел». Так и случилось.

Ко мне обратились утром на следующий день после известий об уходе Игоря Черевченко. Накануне было командное мероприятие с «Чайкой» — мы жарили шашлыки, была вся команда, жёны, дети. Уже тогда в прессе начали появляться различные материалы не только про меня и «Факел», но и, например, про «Черноморец». Но я не имел к этому никакого отношения. Звонок от руководства «Факела», повторю, поступил после отставки. Поговорили, и я тут же принял решение. Никакого времени на раздумья не брал. Даже не ставил такой вопрос. Мне всё сразу было ясно.

Всё предельно просто — тренер отвечает за результат. Все прекрасно знают о возможностях «Факела». Здесь предельно честны со всеми специалистами, с которыми работали. Со мной — точно. Заранее всё обговорено. У клуба прозрачная политика. Обе стороны хотят долгосрочного сотрудничества. Но для этого нужно работать. Надо давать результат. Условия для этого созданы.

Напомним, в «Чайке» Пятибратова заменил Евгений Калешин.

После четырёх туров «Факел» занимает последнее шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе одно очко.

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Все комментарии
8ywgrdurz65d
8ywgrdurz65d
вчера в 18:19
Вернулся в Факел, теперь осталось вернуться вместе с ним в родной пердив
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:21
Можно только приветствовать решение руководства "Факела" вернуть Пятибратова на пост главного тренера команды. Очень неудачный старт вышел для воронежцев в новом сезоне РПЛ, всего одно набранное очко и в итоге на данный момент - последнее место. Нужно было что-то делать, чтобы встрянуть команду, чтобы игроки сплотились и воспряли духом. Очень не хотелось бы чтобы этот самобытный и интересный клуб из Воронежа вылетел из РПЛ. Пятибратов за это время набрался опыта и стал сильнее как тренер. То что "Чайка" 2-го дивизиона вышла 1-ю лигу - это во многом его тренерская заслуга.
Хочется надеяться, что у Дмитрия Анатольевича всё получится вместе с "Факелом", удачи и успехов ему, но без усиления будет очень трудно.
Хотя бы 2-3 позиции в команде нужно обязательно усилить.
Quilby
Quilby
вчера в 17:12
Факел сейчас не в лучшем положении, возможно, с Пятибратовым ситуация изменится к лучшему.
5b3mjqdshxc3
5b3mjqdshxc3
вчера в 16:56
Человек живет командой, это не Евсеев какой-то. Удачи новому старому тренеру Факела.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:40
Надолго ли он вернулся
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