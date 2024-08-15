Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Семак оценил подписание Дркушича

вчера, 15:28
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит18.08.2024 в 15:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил подписание защитника сборной Словении Ваньи Дркушича.

Игрок прекрасный, рад, что удалось подписать Ваню. Что касается игры за «Зенит» — посмотрим. Тут больше вопрос к руководству, думаю, в ближайшее время будут определённые новости по поводу Вани. В остальном — игрок молодой, перспективный. Обязательно поможет нашей команде. Очень хорошая сделка.

Также Семак рассказал о подготовке к матчу 5-го тура РПЛ против «Химок».

Что касается тех, кто не сыграет, то Вендел — точно. Ещё несколько игроков под вопросом. Сегодня‑завтра примем окончательное решение по тем игрокам, которые будут готовиться к «Химкам».

План подготовки обычный, только всё немного уплотнилось. Анализ прошлой игры, сама подготовка к ближайшей игре — для нас сейчас всё лимитировано по времени. Что касается игроков, кто не играл в Казани, они сегодня тренируются, кто выходил на поле — восстанавливаются. Всё как обычно.

«Химки» возглавляет тренер, который хочет видеть комбинационный футбол через передачи. Игроки подобраны как раз с этой перспективой. Команда достаточно неплохо играет, создаёт моменты. Может, немного не повезло на старте по количеству набранных очков. Их могло быть больше. В целом команда оставляет самое приятное впечатление.

Ранее сообщалось, что Дркушич перейдёт в «Црвену Звезду».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Генеральный директор «Чайки» объяснил назначение Калешина
Вчера, 15:06
Галактионов высказался о прогрессе Батракова и Ракова
Вчера, 14:41
Боселли: «Цель у „Пари НН“ привычная»
Вчера, 14:34
Литвинов: «Джикия пригодился бы любой команде Премьер-Лиги»
14 августа
Литвинов: «У „Спартака“ цели и задачи только одни — чемпионство и Кубок»
12 августа
Тюкавин — о «Зените»: «Можно обыгрывать»
12 августа
Сортировать
Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 05:03
Аренда в Цз и на лето вернуть. Как раз к этому времени заканчивается контракт у Родригао и Чистякова. Хотя жаль первого. Был и есть сильным защитником, но последние частые травмы к сожалению не дает держать себя в тонусе
112910415
112910415
вчера в 17:39
"Игрок прекрасный ... обязательно поможет " -
и сразу его в аренду
Regista_321
Regista_321 ответ w85gzh4sdznh (раскрыть)
вчера в 17:29
Марионеткам не бывает стыдно, тем более когда за это платят такие деньги.
w85gzh4sdznh
w85gzh4sdznh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:00
Семаку за свои годы в Зените хоть не стыдно, стратег он или нет, не важно.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:40
Как и все годы, его работы в Зените... Он лучше бы молчал уже- "гений" стратегии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 16:28
Он же не может сказать правду, что Дркушич вщят с единственной целью. Чтобы в РПЛ конкурентам не достался. Цель достигнута, а Зениту он не нужен совсем
Regista_321
Regista_321
вчера в 16:28
Не удивлюсь, если он от Медведева будет ждать указания когда выпустить на поле игрока. А если он не дай Бог привезёт, то там сразу будет скандал, что серб слил матч и надо с ним контракт расторгнуть.
Regista_321
Regista_321
вчера в 16:22
Вопрос к руководству. АХАХАХАХА
Т.е. он сам вообще ничего не решает. Я так понимаю это он о том, как руководство решит, отдавать или нет игрока в аренду ЦЗ. А сам он, видимо, вообще ничего не решает и не может сделать вывод нужен ему игрок на сезон или нет. Да уж, смехотище в газпроме.
up3ap7ga3jqj
up3ap7ga3jqj
вчера в 16:17
Для газпрёмовского бабла Ваней больше, Ваней меньше разницы никакой
shlomo
shlomo
вчера в 16:12
Ну как бы Семак и при делах и как бы и нет...:))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:06
Богданыча по ходу просто ставят перед фактом)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:44
Если тренеру нравится этот защитник,значит так и должно быть.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:40
Семак, а ты что, принимал участие в этом трансфере?
Но поговорить Сергей Богданович ужасно любит..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 