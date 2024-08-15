Семак оценил подписание Дркушича

Главный тренер «Зенита» оценил подписание защитника сборной Словении .

Игрок прекрасный, рад, что удалось подписать Ваню. Что касается игры за «Зенит» — посмотрим. Тут больше вопрос к руководству, думаю, в ближайшее время будут определённые новости по поводу Вани. В остальном — игрок молодой, перспективный. Обязательно поможет нашей команде. Очень хорошая сделка.

Также Семак рассказал о подготовке к матчу 5-го тура РПЛ против «Химок».

Что касается тех, кто не сыграет, то Вендел — точно. Ещё несколько игроков под вопросом. Сегодня‑завтра примем окончательное решение по тем игрокам, которые будут готовиться к «Химкам».

План подготовки обычный, только всё немного уплотнилось. Анализ прошлой игры, сама подготовка к ближайшей игре — для нас сейчас всё лимитировано по времени. Что касается игроков, кто не играл в Казани, они сегодня тренируются, кто выходил на поле — восстанавливаются. Всё как обычно.

«Химки» возглавляет тренер, который хочет видеть комбинационный футбол через передачи. Игроки подобраны как раз с этой перспективой. Команда достаточно неплохо играет, создаёт моменты. Может, немного не повезло на старте по количеству набранных очков. Их могло быть больше. В целом команда оставляет самое приятное впечатление.