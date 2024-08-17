Матч «Реймс» — «Лилль» прерывали на полчаса из-за жёсткой травмы игрока

1723917105

вчера, 20:51

Матч между «Реймсом» и «Лиллем» в 1-м туре Лиги 1 прервали на 30 минут из-за травмы полузащитника гостей .

Сообщается, что игрок получил сильный удар по голове и потерял сознание, столкнувшись с хавбеком команды-соперника Амаду Коне. Игрок «Реймса» получил красную карточку. Коне был расстроен столкновением и принёс извинения.

По информации источника, Реми Кабелла после случившегося отправился за кислородным баллоном, поскольку врачи скорой помощи не прибыли достаточно быстро.

По последним данным, Гомеса увели с поля на носилках, а игру возобновили.