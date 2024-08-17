Матч АПЛ прерывали на 10 минут из-за серьёзной травмы игрока

Матч 1-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Борнмутом» был приостановлен из-за серьёзной травмы ноги у полузащитника Данило.
Бразильский футболист неудачно упал на 7-й минуте игры во время борьбы с Антуаном Семеньо. Арбитр и одноклубники пострадавшего немедленно вызвали помощь. Затем на поле выбежал персонал и установил заградительные экраны вокруг игрока, пока ему оказывали медицинскую помощь.
Встречу приостановили на 10 минут, в итоге хавбека унесли на носилках, наложив ему шину на левую ногу.