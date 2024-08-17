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Матч АПЛ прерывали на 10 минут из-за серьёзной травмы игрока

вчера, 19:41
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Матч 1-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Борнмутом» был приостановлен из-за серьёзной травмы ноги у полузащитника Данило.

Бразильский футболист неудачно упал на 7-й минуте игры во время борьбы с Антуаном Семеньо. Арбитр и одноклубники пострадавшего немедленно вызвали помощь. Затем на поле выбежал персонал и установил заградительные экраны вокруг игрока, пока ему оказывали медицинскую помощь.

Встречу приостановили на 10 минут, в итоге хавбека унесли на носилках, наложив ему шину на левую ногу.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 20:22
Здоровья и скорейшего выздоровления
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:47
Похоже что-то страшное там...
Гость
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