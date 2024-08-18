Тоуни перейдёт в саудовский «Аль-Ахли»

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вчера, 15:17

Нападающий не попал в заявку «Брентфорда» на матч 1-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

По данным источника, форвард близок к переходу в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Саудовский клуб предложил игроку зарплату в размере более 20 млн евро за сезон.