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Тоуни перейдёт в саудовский «Аль-Ахли»

вчера, 15:17

Нападающий Айвен Тоуни не попал в заявку «Брентфорда» на матч 1-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

По данным источника, форвард близок к переходу в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Саудовский клуб предложил игроку зарплату в размере более 20 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:50
Зачем платить такую зарплату посредственному игроку?!
A.S.A
A.S.A ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 16:54
Я думаю, что к концу трансферного окна Брентфорд отпустит его мил так за 40...
A.S.A
A.S.A ответ Shupshup (раскрыть)
вчера в 16:52
Ну немца то они взяли, но как он проявит себя большой вопрос, а Тоуни уже проверенный готовый игрок....
Shupshup
Shupshup ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:17
Фюлькруг дешевле стоит
Маг_тм
Маг_тм ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:52
Наверное потому-что Брентфорд слишком много хочет за 28 летнего напа, который год (если не ошибаюсь) сидел без игровой практики.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:49
А зарплату то все меньше и меньше дают Арабы. Скоро вообще просто 2 х только будут предлагать чем любой другой европейский клуб
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:41
Будет очень жалко, если он покинет Европу....
Почему Челси скупает множество молодых игроков но не купит опытного и готового форварда??? Думаю отлично подошел бы им Айвен. Или скажем ВХЮ в атаке у которых играет Антони, почему бы не взять Тоуни?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:31
Очень большие деньги побеждают.
Такую зарплату можно получить только у арабов.
sc85m5dfx32t
sc85m5dfx32t
вчера в 15:31
Наверно игроку есть над чем задуматься
Гость
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