Тоуни перейдёт в саудовский «Аль-Ахли»

Нападающий Айвен Тоуни не попал в заявку «Брентфорда» на матч 1-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».
По данным источника, форвард близок к переходу в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Саудовский клуб предложил игроку зарплату в размере более 20 млн евро за сезон.
Почему Челси скупает множество молодых игроков но не купит опытного и готового форварда??? Думаю отлично подошел бы им Айвен. Или скажем ВХЮ в атаке у которых играет Антони, почему бы не взять Тоуни?!
Почему Челси скупает множество молодых игроков но не купит опытного и готового форварда??? Думаю отлично подошел бы им Айвен. Или скажем ВХЮ в атаке у которых играет Антони, почему бы не взять Тоуни?!
Такую зарплату можно получить только у арабов.
Такую зарплату можно получить только у арабов.