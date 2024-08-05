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КДК РФС рассмотрит претензии и угрозы судьям от болельщика «Динамо» Барнаул

вчера, 18:53
ТемпЛоготип футбольный клуб Темп (Барнаул)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Барнаул)ДинамоМатч завершен

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что будет рассмотрено высказывание претензий и угроз болельщика барнаульского «Динамо» в адрес арбитров после матча первого раунда Пути регионов Кубка России с «Темпом» из Барнаула.

По матчу Кубка России между любительским клубом «Темп» и «Динамо» (Барнаул) рассмотрим шесть предупреждений в составе гостей. После окончания матча болельщик «Динамо» перелез через ограждение, выбежал на поле, подбежал ко второму помощнику судьи и в агрессивной манере высказывал претензии и угрозы судьям. Также главный тренер гостей Виталий Вихлянов отказался от участия во флеш-интервью.

Заседание КДК РФС состоится 8 августа.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:19
Налицо, как минимум, административное правонарушения.
Почему Григорьянц не сообщил нам о передаче материалов в территориальное подразделение полиции для рассмотрения и принятия решения?
Хватит общественной организации выполнять функции органов власти.
alexgurzan
alexgurzan ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:05
Технические неполадки, будет возврат ставок.
lotsman
lotsman
вчера в 19:02
Пюник - Урарту 18.00 - что случилось?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
Да у КДК в этот раз работы будет "непочатый край"...)
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:55
Ну то что болельщик выбежал это скорее вина стюартов... посмотрим что КДК решит.
Гость
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