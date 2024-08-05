КДК РФС рассмотрит претензии и угрозы судьям от болельщика «Динамо» Барнаул

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вчера, 18:53

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил, что будет рассмотрено высказывание претензий и угроз болельщика барнаульского «Динамо» в адрес арбитров после матча первого раунда Пути регионов Кубка России с «Темпом» из Барнаула.

По матчу Кубка России между любительским клубом «Темп» и «Динамо» (Барнаул) рассмотрим шесть предупреждений в составе гостей. После окончания матча болельщик «Динамо» перелез через ограждение, выбежал на поле, подбежал ко второму помощнику судьи и в агрессивной манере высказывал претензии и угрозы судьям. Также главный тренер гостей Виталий Вихлянов отказался от участия во флеш-интервью.