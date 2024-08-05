КДК РФС рассмотрит демонстрацию болельщиками «Лады» нацистской символики

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил, что будет рассмотрен показ болельщиками тольяттинской «Лады» неонацистской символики на матче первого раунда Пути регионов Кубка России с «Оргэнергостроем».

Игра прошла 30 июля и завершилась выездной победой «Лады» (3:3, 4:3 по пенальти).

По матчу «Оргэнергострой» — «Лада» рассмотрим выбегание болельщика гостей на поле, также на бровку поля было выброшено кресло, две бутылки, использовалась пиротехника. На беговую дорожку было выброшено три файера. Болельщики гостей также скандировали ненормативную лексику. Также болельщики «Лады» вывесили баннер, содержащий руны жизни и смерти.