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КДК РФС рассмотрит демонстрацию болельщиками «Лады» нацистской символики

вчера, 18:43
ОргэнергостройЛоготип футбольный клуб Оргэнергострой (Димитровград)3 : 3Логотип футбольный клуб Лада-ТольяттиЛада-ТольяттиЗакончился после серии пенальти

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что будет рассмотрен показ болельщиками тольяттинской «Лады» неонацистской символики на матче первого раунда Пути регионов Кубка России с «Оргэнергостроем».

Игра прошла 30 июля и завершилась выездной победой «Лады» (3:3, 4:3 по пенальти).

По матчу «Оргэнергострой» — «Лада» рассмотрим выбегание болельщика гостей на поле, также на бровку поля было выброшено кресло, две бутылки, использовалась пиротехника. На беговую дорожку было выброшено три файера. Болельщики гостей также скандировали ненормативную лексику. Также болельщики «Лады» вывесили баннер, содержащий руны жизни и смерти.

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