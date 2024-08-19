В «Крыльях Советах» рассказали, как проходит восстановление Гарре

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал о состоянии здоровья полузащитника самарцев .

Можно сказать, восстановление проходит поэтапно. Всё идёт по плану. Когда будет готов — не могу точно сказать. Скажу сроки, а потом что-то будет не так. Всё зависит от возможностей организма, от того как ткани будут зарастать и восстанавливаться.