Глушенков успешно прооперирован после травмы

Нападающего «Зенита» Максима Глушенкова прооперировали в связи с переломом кости правой руки со смещением, который он получил в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
Максим Глушенков успешно прооперирован — всё прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время, атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба «Зенита».
Жаль конечно...при чём вдвойне обидно что на ровном месте...от попадания мяча...редкий необязательный случай....нелепый форс-мажор.....
Хотелось бы конечно чтоб центральный матч следующего тура прошёл в оптимальнейших и сильнейших составах....но так не бывает....
Природа...случай...провидение всё равно всё уравнивает...количество выбывающих игроков в Зените равно количеству прорастающих к Спартаку игроков....
Клаудиньо конечно зря ещё вчера на дискву наговорил резервному арбитру....хотя может и пронесёт...
Если не будет Вендела,Глушенкова и Клаудиньо Семаку и впрямь будет тяжеловато....
Не подумайте как у вас это принято о "постелил соломки"..."подушке безопасности"....просто в реальности пока как то составно на очень для Зенита всё складывается....))
Спросите у недругов Зенита кого троих убрать чтоб победить Зенит??- и 86% ответят "Глушенкова,Вендела,Клаудиньо"....
В оставшиеся 5 дней до матча...Сантосу,Педро,Артуру и Кассьерра надо быть очень осторожными...передвигаться медленно...внимательно....держаться подальше от острых предметов...не прыгать...кушать тщательно пережевывая пищу...не злоупотреблять в жару кондиционерами....
Коль уж пошла такая пляска....
Парням Здоровья!!!
Нам Позитива!!!
Спартаку новых трансферов!!!
Семаку Оптимизма!!!
Станковичу Смелости!!!
Газпром арене Аншлага!!!
Капралу Здоровья,Приятного Аппетита и немного лояльности в адрес Зенита!!!)))
Жаль конечно...при чём вдвойне обидно что на ровном месте...от попадания мяча...редкий необязательный случай....нелепый форс-мажор.....
Хотелось бы конечно чтоб центральный матч следующего тура прошёл в оптимальнейших и сильнейших составах....но так не бывает....
Природа...случай...провидение всё равно всё уравнивает...количество выбывающих игроков в Зените равно количеству прорастающих к Спартаку игроков....
Клаудиньо конечно зря ещё вчера на дискву наговорил резервному арбитру....хотя может и пронесёт...
Если не будет Вендела,Глушенкова и Клаудиньо Семаку и впрямь будет тяжеловато....
Не подумайте как у вас это принято о "постелил соломки"..."подушке безопасности"....просто в реальности пока как то составно на очень для Зенита всё складывается....))
Спросите у недругов Зенита кого троих убрать чтоб победить Зенит??- и 86% ответят "Глушенкова,Вендела,Клаудиньо"....
В оставшиеся 5 дней до матча...Сантосу,Педро,Артуру и Кассьерра надо быть очень осторожными...передвигаться медленно...внимательно....держаться подальше от острых предметов...не прыгать...кушать тщательно пережевывая пищу...не злоупотреблять в жару кондиционерами....
Коль уж пошла такая пляска....
Парням Здоровья!!!
Нам Позитива!!!
Спартаку новых трансферов!!!
Семаку Оптимизма!!!
Станковичу Смелости!!!
Газпром арене Аншлага!!!
Капралу Здоровья,Приятного Аппетита и немного лояльности в адрес Зенита!!!)))