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Глушенков успешно прооперирован после травмы

вчера, 12:56

Нападающего «Зенита» Максима Глушенкова прооперировали в связи с переломом кости правой руки со смещением, который он получил в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

Максим Глушенков успешно прооперирован — всё прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время, атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба «Зенита».

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Все комментарии
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 19:09
Между прочим с Руем в еврокубках хорошо сыграли
lukarelli
lukarelli
вчера в 18:40
Сейчас Зенит будет посильнее,фигово
Хиромант
Хиромант ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 17:41
- Чего же вы так своих -то позорите??? Не Спартак же их "ломал" (выражаюсь вашими словами)? И кого вы там следующего намерены "заказать"? Думайте, что пишите! Спартак - всё-таки футбольная команда, а не сборище костоломов!
Хиромант
Хиромант ответ zw55tqaw4x4x (раскрыть)
вчера в 17:37
- Да, себе...
Andy Drew
Andy Drew
вчера в 16:30
Скорейшего восстановления и выздоровления !
Константин Белых
Константин Белых ответ 2dzd2mg5bd46 (раскрыть)
вчера в 15:57
Скажи уж сразу 10-0 в пользу голубых...
cnhq64zuhng6
cnhq64zuhng6 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 15:46
    Константин Белых
    Константин Белых ответ kzbw6vpfa5ds (раскрыть)
    вчера в 15:35
      kzbw6vpfa5ds
      kzbw6vpfa5ds ответ Константин Белых (раскрыть)
      вчера в 15:27
      Это же как надо бояться Зенит, что возможность выиграть у него рассматривают только через вывода из строя всей команды. Такое чувство неполноценности возникает у команд, которые много много лет не могут победить другую команду и психологически не победят ее, даже если всех соперников переломают.
      an744cnvh9m6
      an744cnvh9m6 ответ Константин Белых (раскрыть)
      вчера в 15:23
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 15:19, ред.
        Тут ещё дело в том, что многие Зениту чемпионство подарили после первых успешных туров, забыв элементарные истины игры на дистанции - это травмы, дисквы и прочее невезение. Так что похоже на сглаз, уж больно красочные диферамбы пели.
        Но даже с этими потерями Зенит топ и ментально силён, а Спартак только строится и нет чёткого лидера и опыта у команды перестроить игру
        lotsman
        lotsman
        вчера в 15:14
          2dzd2mg5bd46
          2dzd2mg5bd46 ответ zw55tqaw4x4x (раскрыть)
          вчера в 15:04, ред.
          Спартак даже с таким ослаблением Зенита влетит не пять, так семь.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          вчера в 15:01
          Несомненно лучший игрок начала Чемпионата...
          Жаль конечно...при чём вдвойне обидно что на ровном месте...от попадания мяча...редкий необязательный случай....нелепый форс-мажор.....
          Хотелось бы конечно чтоб центральный матч следующего тура прошёл в оптимальнейших и сильнейших составах....но так не бывает....
          Природа...случай...провидение всё равно всё уравнивает...количество выбывающих игроков в Зените равно количеству прорастающих к Спартаку игроков....
          Клаудиньо конечно зря ещё вчера на дискву наговорил резервному арбитру....хотя может и пронесёт...

          Если не будет Вендела,Глушенкова и Клаудиньо Семаку и впрямь будет тяжеловато....
          Не подумайте как у вас это принято о "постелил соломки"..."подушке безопасности"....просто в реальности пока как то составно на очень для Зенита всё складывается....))
          Спросите у недругов Зенита кого троих убрать чтоб победить Зенит??- и 86% ответят "Глушенкова,Вендела,Клаудиньо"....
          В оставшиеся 5 дней до матча...Сантосу,Педро,Артуру и Кассьерра надо быть очень осторожными...передвигаться медленно...внимательно....держаться подальше от острых предметов...не прыгать...кушать тщательно пережевывая пищу...не злоупотреблять в жару кондиционерами....
          Коль уж пошла такая пляска....

          Парням Здоровья!!!
          Нам Позитива!!!
          Спартаку новых трансферов!!!
          Семаку Оптимизма!!!
          Станковичу Смелости!!!
          Газпром арене Аншлага!!!
          Капралу Здоровья,Приятного Аппетита и немного лояльности в адрес Зенита!!!)))
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          вчера в 14:04
          Здоровья лучшему игроку чемпионата и скорейшего выздоровления
          Константин Белых
          Константин Белых ответ zw55tqaw4x4x (раскрыть)
          вчера в 14:00
            zw55tqaw4x4x
            zw55tqaw4x4x
            вчера в 13:58
            Будем надеяться, что спартаку такого ослабления зенитушек хватит, чтобы навалять полную авоську.
            Константин Белых
            Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            вчера в 13:54
            Конечно навалим. Даже с подливой. Главное сломать ваших основных а там Лохушонок дрогнет по любому.
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
            вчера в 13:52
            Навалите...навалите....))
            Сколько уж наваливателей было....наперегонки не успевали...Семаку навалять....
            Руй кстати говорят уже отошёл...от навала...)))
            Так...изредка...уходит в себя....семёрки рисует...но в целом готов...даже может проконсультировать Станковича...))
            PATRIOT1965
            PATRIOT1965
            вчера в 13:42
            Здоровья! Добротный игрок и главное нашел свою команду.
            drug01
            drug01
            вчера в 13:39
            Спешить не надо здоровье прежде всего!
            Константин Белых
            Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            вчера в 13:37
            Главное успеть навалить вам за шиворот 24 августа.. И пусть выздоравливают..
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
            вчера в 13:37
            Жаль что без них....А им пожелаю восстановления...
            lotsman
            lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            вчера в 13:36
            Да нет, но судя по тому, что наворотили в игре с Химками, становится тревожно.)
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
            вчера в 13:32, ред.
            А что Спартаку часто проигрывали в РПЛ...при Семаке...без Глушенкова??
            lotsman
            lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            вчера в 13:20
            На их полное восстановление уйдёт не меньше месяца. У Максима плюсневая кость, у Вендела сильное растяжение. Я в отпусках любил ходить в горы. А там всякое бывало и такие травмы мне хорошо знакомы. Так что со Спартаком и ЦСКА будем играть без них. Со Спартаком уж точно, в субботу играем.)
            STVA 1
            STVA 1
            вчера в 13:18
            Теперь главное спокойно и без спешки восстановиться
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            вчера в 13:10
            Все хорошо, но опять мимо сборной..... Не везет парню.
            Alex_67
            Alex_67
            вчера в 13:05
            Не повезло парню - на ровном месте такую тупую травму получил. Хорошо, что обошлось и операция прошла успешно. У него организм молодой и здоровый, зарастёт всё, как на собаке. Скоро будет играть в футбол.
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            вчера в 13:05, ред.
            Главное не спешить....
            Полностью восстановиться...и Максиму и Венделу....
            До матча с ЦСКА ещё более трёх недель....
            Гость
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