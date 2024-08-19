Галактионов — о травме Баринова: «Более‑менее ничего»

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вчера, 09:41

Главный тренер «Локомотива» сообщил, что травма полузащитника команды оказалась не такой серьёзной, как могло показаться на первый взгляд.

Капитана московской команды заменили на 66-й минуте после столкновения с полузащитником ЦСКА Виктором Давилой в матче 5-го тура РПЛ . В результате инцидента у Баринова образовалась гематома в области левого глаза.