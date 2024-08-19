Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Галактионов — о травме Баринова: «Более‑менее ничего»

вчера, 09:41

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что травма полузащитника команды Дмитрия Баринова оказалась не такой серьёзной, как могло показаться на первый взгляд.

Капитана московской команды заменили на 66-й минуте после столкновения с полузащитником ЦСКА Виктором Давилой в матче 5-го тура РПЛ. В результате инцидента у Баринова образовалась гематома в области левого глаза.

Более‑менее ничего. Как я уже говорил, визуально травма тяжёлая, вы видели, как у него оплыло лицо. Но кость, слава Богу, цела. Ещё будет дообследование, по участию Баринова в следующем матче примем решение по его результатам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Зените» дали комментарий касательно травмы Глушенкова
18 августа
Глушенков ответил на вопрос о своём нынешнем состоянии
18 августа
Глушенков получил травму в матче против «Химок»
18 августа Фото
Стал известен характер травмы полузащитника «Динамо» Нгамалё
17 августа
Стало известно, когда будет прооперирован Флорентин
16 августа
Виллиан Роша не успеет восстановиться к матчу против «Локомотива»
15 августа
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:25
Здоровья и пусть уж врачи подсуетятся на ним....
rs9y9g36y54t
rs9y9g36y54t
вчера в 10:03
Баринову здоровья, пусть его синяк быстрее заживет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 