Галактионов — о травме Баринова: «Более‑менее ничего»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что травма полузащитника команды Дмитрия Баринова оказалась не такой серьёзной, как могло показаться на первый взгляд.
Капитана московской команды заменили на 66-й минуте после столкновения с полузащитником ЦСКА Виктором Давилой в матче 5-го тура РПЛ. В результате инцидента у Баринова образовалась гематома в области левого глаза.
Более‑менее ничего. Как я уже говорил, визуально травма тяжёлая, вы видели, как у него оплыло лицо. Но кость, слава Богу, цела. Ещё будет дообследование, по участию Баринова в следующем матче примем решение по его результатам.