«Ювентус» продлит контракт с основным полузащитником

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вчера, 10:47

Сегодня полузащитник сборной США подпишет новый контракт с «Ювентусом», который будет действовать до июня 2026 года.

Напомним, МакКенни перешёл в стан «старой синьоры» из «Шальке 04» в сентябре 2020 года. В прошедшем сезоне 25-летний центральный полузащитник сыграл 38 матчей в Серии А и Кубке Италии, отдал 10 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает МакКенни в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова подписать вингера «Ювентуса».