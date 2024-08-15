Орсато покинул РФС

Даниэле Орсато покинул ЭСК РФС.
Экс-судья согласился вступить в союз 2 дня назад.
Отказ от предложения РФС Орсато аргументировал невозможностью совмещения с другой должностью.
Даниэле Орсато покинул ЭСК РФС.
Экс-судья согласился вступить в союз 2 дня назад.
Отказ от предложения РФС Орсато аргументировал невозможностью совмещения с другой должностью.
Грешным делом, видя "интеллект" Дюкова и Ко, закралась мысль, что эта идея родилась не в их головах..., ибо сам факт причастности одного из лучших арбитров Мирового уровня к футболу РФ - шаг поистине не только политически взвешенный, но и статусный в футбольном смысле.
P.S. Жаль, канеш.. что ничего не вышло..., но тут предьявы кидать в адрес Орсато - дикость полнейшая. Мужику действительно есть что терять, а вот ради чего (ради какого светлого будущего) , то тут ещё вилами по воде писано.
Грешным делом, видя "интеллект" Дюкова и Ко, закралась мысль, что эта идея родилась не в их головах..., ибо сам факт причастности одного из лучших арбитров Мирового уровня к футболу РФ - шаг поистине не только политически взвешенный, но и статусный в футбольном смысле.
P.S. Жаль, канеш.. что ничего не вышло..., но тут предьявы кидать в адрес Орсато - дикость полнейшая. Мужику действительно есть что терять, а вот ради чего (ради какого светлого будущего) , то тут ещё вилами по воде писано.