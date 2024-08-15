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Орсато покинул РФС

вчера, 19:00

Даниэле Орсато покинул ЭСК РФС.

Экс-судья согласился вступить в союз 2 дня назад.

Отказ от предложения РФС Орсато аргументировал невозможностью совмещения с другой должностью.

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Все комментарии
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
сегодня в 06:02
Наши футболисты выдохнули
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:33
Думать надо, прежде чем что-то сделать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:11, ред.
Что бы и как бы скептики не распевали по этой теме..., но приглашение Орсато - чуть ли не единственная трезвая мысль РФС за последние годы.

Грешным делом, видя "интеллект" Дюкова и Ко, закралась мысль, что эта идея родилась не в их головах..., ибо сам факт причастности одного из лучших арбитров Мирового уровня к футболу РФ - шаг поистине не только политически взвешенный, но и статусный в футбольном смысле.

P.S. Жаль, канеш.. что ничего не вышло..., но тут предьявы кидать в адрес Орсато - дикость полнейшая. Мужику действительно есть что терять, а вот ради чего (ради какого светлого будущего) , то тут ещё вилами по воде писано.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:44
Эти прыжки итальянского функционера не красят Российский Футбольный Союз. Эта отговорка звучит глупо. Она свидетельствует о том, что назначение Орсато было спонтанным. Интересно, как вообще появилась его кандидатура?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:40
Сначала вступил, потом подумал.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:29
- Ой, ой, ой! Горе то какое! Как же мы дальше жить-то будем?

- Да так же, как и раньше! Не было его - ну и не надо! Как гласит русская поговорка: "Попутного ветра в горбатую спину..."
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:27
Как обычно говорят в таком случае , что бы сильно не обидеть - "Скатертью - дорога"...)
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:24
Цивилизованная коррупция коричневого цвета не нравится даже потомкам муссолини.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:21
Не политическое решение, не надавили, не заставили вернуться в Италию. Красиво делают
Гость
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