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В РФС сообщили, что Орсато не отказывался от работы в организации

вчера, 14:21

Даниэле Орсато не отказывался работать с Российским футбольным союзом. Об этом журналисту и инсайдеру Ивану Карпову сообщили в организации.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что судья сначала ответил согласием на предложение РФС, а через некоторое время передумал.

Орсато не отказывался от работы в ЭСК: итальянец подписал контракт с РФС ещё на прошлой неделе. С его стороны не было инициативы расторгнуть соглашение.

Работа в комиссии предполагает частичную занятость. Арбитру разрешено одновременно трудиться в нескольких местах. Отмечается, что Орсато мог получить предложение, не позволяющее совмещать посты.

Но в настоящее время ни один эксперт, в том числе и Орсато, не выражал желания выйти из состава ЭСК и прекратить сотрудничество с РФС.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:21
Этому умеют обучать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:18
Такой витиеватости позавидовала бы сама Агата Кристи...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:12
Теперь будут носиться с этим итальянцем как с писаной торбой.
allemz
allemz
вчера в 14:35
Орсато наняли обучать местных горе-судеек? Удачи итальянцу! В итоге самого научат жить на откатах
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:32
" Уломали" - сериал продолжается...)
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