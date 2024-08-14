В РФС сообщили, что Орсато не отказывался от работы в организации

1723634478

вчера, 14:21

не отказывался работать с Российским футбольным союзом. Об этом журналисту и инсайдеру Ивану Карпову сообщили в организации.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что судья сначала ответил согласием на предложение РФС , а через некоторое время передумал.

Орсато не отказывался от работы в ЭСК: итальянец подписал контракт с РФС ещё на прошлой неделе. С его стороны не было инициативы расторгнуть соглашение.

Работа в комиссии предполагает частичную занятость. Арбитру разрешено одновременно трудиться в нескольких местах. Отмечается, что Орсато мог получить предложение, не позволяющее совмещать посты.