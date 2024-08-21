Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Дзюба: «В Турции судейство намного хуже, чем в России»

вчера, 19:28

Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о судействе в нынешнем сезоне РПЛ.

Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.

При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать. Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба Артём
Источник: sport24.ru
Кузьмин вспомнил об игре по схеме «4-4-0»
15 августа
«У „Динамо“ вообще нет защиты». Экс-форвард «Барселоны» раскритиковал подход москвичей
11 августаВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии9
Карманники, покупка собаки и рисунки перед матчем. Нестандартные ходы ученика Гвардиолы
10 августаЕвгений Петров в блоге Командный духКомментарии4
Карпин собирает идеальный состав сборной. Важно помириться с Глушенковым и не жалеть Головина
08 августаВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии14
В РПЛ проходной двор в обороне. В половине матчей забили минимум по четыре мяча
07 августаВадим Багров в блоге Цифровое измерение
Тренер «Челси» раскрыл, как пытается решить проблему с пропущенными голами
07 августа
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 15:37
"- А вы докопались до словесной формулировки данных эпизодов..."


Да не горячитесь Вы. )
По мне, так, лучше бы ничего и не меняли в плане видеоповторов, видеофиксации, ВАР....
Ведь, для чего футбол-то смотрим, я, по крайней мере?
Чтобы дать себе любимому эмоциональную встряску, испытать БУРЮ определённых эмоций, пообсуждать спорные эпизоды с единомышленниками и неважно, кто из них за какой клуб болеет...
А вспомните знаменитую кричалку, которую НИКТО И НИКОГДА предварительно НЕ репетировал, но звучала она как строевая песня, которую поёт ЦЕЛАЯ АРМИЯ: "СУДЬЯ - П***РАС!!!" ???
Тоже, ведь, неотъемлемая часть практически любого футбольного матча, согласны?
Сейчас футбол стал с приходом в него этой "судейской видеоэлектроники" более пресным, что ли, а с внедрением ВАР - ещё и дистиллированным.
Не те уже эмоции во время матча и после него, не те обсуждения игры...
Хиромант
Хиромант ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 15:11
- ОН ДОЛЖЕН УВАЖАТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ ОБЕИХ КОМАНД, И, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВСЯКИХ ИНЦИДЕНТОВ НА ТРИБУНАХ, ОН ДОЛЖЕН ОБЪЯСНЯТЬ СВОИ РЕШЕНИЯ! Не все, конечно, а те, которые непосредственно влияют на результат матча. Это - назначенный спорный пенальти, или неназначенный 100% пенальти. Это - незамеченное 3-х метровое положение "вне игры", или тут же замеченный 3-х сантиметровый офсайд. Это - жёлтая карточка игроку, игравшему в мяч, и всего лишь устное замечание другому, сыгравшему в кость.
- Продолжать? Или вы уже всё поняли?...
- А вы докопались до словесной формулировки данных эпизодов...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:31
Человек 4 матча лишь провел в чемпионате Турции…😁
derrik2000
derrik2000 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:27
Не, не пойдёт. ))
По моему мнению, ПЕРВЫХ ТРЁХ определений, приведённых Вами, вполне достаточно. )
А "человечный"....
Это, ведь, для одной стороны - ЧЕЛОВЕЧНЫЙ, а для противоположной - упырь позорный...
Или я не прав?
Хиромант
Хиромант ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:18
- Ну извините, пусть будет - человечный... Так пойдёт?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:02
Легенда Зенита)...знает что говорит...
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:00
И на поле игрочишки ....
derrik2000
derrik2000 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:54
"чтобы у нас, в России, судьи были честными, профессиональными, неподкупными. И дружелюбными, т.е. объясняли сами свои решения болельщикам!"


Даже не знаю, что сказать на Ваши пожелания...
Судья - это СУДЬЯ.
Не, ну, понимаю "честный, профессиональный, неподкупный", но ДРУЖЕЛЮБНЫЙ, объясняющий болелам что и почему он именно сделал?
Какие-то несовместимые понятия, не находите?
Это что-то вроде "еврей-оленевод". )
adekvat
adekvat
вчера в 20:29
Дзюбу уже за эксперта начали принимать?
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:58
- Лично мне - по фую, какие судьи в Турции, Америке, Африке, в Гондурасе и т.п.
- Я хочу, чтобы у нас, в России, судьи были честными, профессиональными, неподкупными. И дружелюбными, т.е. объясняли сами свои решения болельщикам! А не прятались за спинами разных комиссий, которые их всегда "отмазывают", даже вопреки правилам, вопреки видео, вопреки мнениям миллионов болельщиков, да даже вопреки здравому смыслу!
- А вы говорите - Турция...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:31
Оказываеться судьи не дали дзюбе играть в футбол в турции...)
b8983spszqx7
b8983spszqx7
вчера в 19:30
Если посмотреть ещё пошире то у нас с судьями совсем не плохо..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:30, ред.
Сплошь судьишки....
А на бровке тренеришки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 