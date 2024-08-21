Дзюба: «В Турции судейство намного хуже, чем в России»

Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о судействе в нынешнем сезоне РПЛ.
Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.
При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать. Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России.
Да не горячитесь Вы. )
По мне, так, лучше бы ничего и не меняли в плане видеоповторов, видеофиксации, ВАР....
Ведь, для чего футбол-то смотрим, я, по крайней мере?
Чтобы дать себе любимому эмоциональную встряску, испытать БУРЮ определённых эмоций, пообсуждать спорные эпизоды с единомышленниками и неважно, кто из них за какой клуб болеет...
А вспомните знаменитую кричалку, которую НИКТО И НИКОГДА предварительно НЕ репетировал, но звучала она как строевая песня, которую поёт ЦЕЛАЯ АРМИЯ: "СУДЬЯ - П***РАС!!!" ???
Тоже, ведь, неотъемлемая часть практически любого футбольного матча, согласны?
Сейчас футбол стал с приходом в него этой "судейской видеоэлектроники" более пресным, что ли, а с внедрением ВАР - ещё и дистиллированным.
Не те уже эмоции во время матча и после него, не те обсуждения игры...
Да не горячитесь Вы. )
По мне, так, лучше бы ничего и не меняли в плане видеоповторов, видеофиксации, ВАР....
Ведь, для чего футбол-то смотрим, я, по крайней мере?
Чтобы дать себе любимому эмоциональную встряску, испытать БУРЮ определённых эмоций, пообсуждать спорные эпизоды с единомышленниками и неважно, кто из них за какой клуб болеет...
А вспомните знаменитую кричалку, которую НИКТО И НИКОГДА предварительно НЕ репетировал, но звучала она как строевая песня, которую поёт ЦЕЛАЯ АРМИЯ: "СУДЬЯ - П***РАС!!!" ???
Тоже, ведь, неотъемлемая часть практически любого футбольного матча, согласны?
Сейчас футбол стал с приходом в него этой "судейской видеоэлектроники" более пресным, что ли, а с внедрением ВАР - ещё и дистиллированным.
Не те уже эмоции во время матча и после него, не те обсуждения игры...
- Продолжать? Или вы уже всё поняли?...
- А вы докопались до словесной формулировки данных эпизодов...
- Продолжать? Или вы уже всё поняли?...
- А вы докопались до словесной формулировки данных эпизодов...
По моему мнению, ПЕРВЫХ ТРЁХ определений, приведённых Вами, вполне достаточно. )
А "человечный"....
Это, ведь, для одной стороны - ЧЕЛОВЕЧНЫЙ, а для противоположной - упырь позорный...
Или я не прав?
По моему мнению, ПЕРВЫХ ТРЁХ определений, приведённых Вами, вполне достаточно. )
А "человечный"....
Это, ведь, для одной стороны - ЧЕЛОВЕЧНЫЙ, а для противоположной - упырь позорный...
Или я не прав?
Даже не знаю, что сказать на Ваши пожелания...
Судья - это СУДЬЯ.
Не, ну, понимаю "честный, профессиональный, неподкупный", но ДРУЖЕЛЮБНЫЙ, объясняющий болелам что и почему он именно сделал?
Какие-то несовместимые понятия, не находите?
Это что-то вроде "еврей-оленевод". )
Даже не знаю, что сказать на Ваши пожелания...
Судья - это СУДЬЯ.
Не, ну, понимаю "честный, профессиональный, неподкупный", но ДРУЖЕЛЮБНЫЙ, объясняющий болелам что и почему он именно сделал?
Какие-то несовместимые понятия, не находите?
Это что-то вроде "еврей-оленевод". )
- Я хочу, чтобы у нас, в России, судьи были честными, профессиональными, неподкупными. И дружелюбными, т.е. объясняли сами свои решения болельщикам! А не прятались за спинами разных комиссий, которые их всегда "отмазывают", даже вопреки правилам, вопреки видео, вопреки мнениям миллионов болельщиков, да даже вопреки здравому смыслу!
- А вы говорите - Турция...
- Я хочу, чтобы у нас, в России, судьи были честными, профессиональными, неподкупными. И дружелюбными, т.е. объясняли сами свои решения болельщикам! А не прятались за спинами разных комиссий, которые их всегда "отмазывают", даже вопреки правилам, вопреки видео, вопреки мнениям миллионов болельщиков, да даже вопреки здравому смыслу!
- А вы говорите - Турция...
А на бровке тренеришки
А на бровке тренеришки