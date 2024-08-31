Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов

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вчера, 15:44

Опубликовано полное расписание всех матчей нового формата Лиги чемпионов. Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдёт с 17 сентября по 29 января. Каждая команда проведёт 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 29 января в 23:00 по московскому времени.