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Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов

вчера, 15:44

Опубликовано полное расписание всех матчей нового формата Лиги чемпионов. Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдёт с 17 сентября по 29 января. Каждая команда проведёт 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 29 января в 23:00 по московскому времени.

Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 20:04
Мудрят как с второвым групповым этапом)оставили все как есть, было понятно и ясно.По времени в начале нулевых было два матча в 19-45 по Москве и 22-45 .так хотя бы пару матчей можно было посмотреть.
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вчера в 16:48
... В один день и одно время .

И к чему тогда вся реформация? Подавляющее число футбольных болельщиков посмотрят лишь одну игру, которая им покажется интереснее. Возможно, кто-то ещё глянет в повторе какой-нибудь топовый матч, если счёт там увидит с большим количеством забитых мячей.
Второй момент. Топ-клубы так устанут играми друг с другом (не забываем, что им ещё в чемпионате выкладываться нужно), что у них может сил на плей-офф не хватить. Человек не робот и в определённый момент наступит просто апатия, заменившая и желание трофеев, и желание даже любить футбол.
В общем, УЕФА ввязывается в сомнительный проект, который может и хорош для отдельного слабого чемпионата, но на высочайшем уровне может провалиться.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:29
Единственное, что я понял, так это то, что середнякам в плейофф пробиться гораздо сложнее стало.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:11
Тут же неполное! Или у меня не прогрузилось остальное?
Вот только сегодня видел, что ещё в январе будут групповые игры в лч. Растянули нехило
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:57
С каждым днём всё интересней. С нетерпением жду первых матчей Лири чемпионов)))
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