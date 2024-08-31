Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов

Опубликовано полное расписание всех матчей нового формата Лиги чемпионов. Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдёт с 17 сентября по 29 января. Каждая команда проведёт 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 29 января в 23:00 по московскому времени.
И к чему тогда вся реформация? Подавляющее число футбольных болельщиков посмотрят лишь одну игру, которая им покажется интереснее. Возможно, кто-то ещё глянет в повторе какой-нибудь топовый матч, если счёт там увидит с большим количеством забитых мячей.
Второй момент. Топ-клубы так устанут играми друг с другом (не забываем, что им ещё в чемпионате выкладываться нужно), что у них может сил на плей-офф не хватить. Человек не робот и в определённый момент наступит просто апатия, заменившая и желание трофеев, и желание даже любить футбол.
В общем, УЕФА ввязывается в сомнительный проект, который может и хорош для отдельного слабого чемпионата, но на высочайшем уровне может провалиться.
И к чему тогда вся реформация? Подавляющее число футбольных болельщиков посмотрят лишь одну игру, которая им покажется интереснее. Возможно, кто-то ещё глянет в повторе какой-нибудь топовый матч, если счёт там увидит с большим количеством забитых мячей.
Второй момент. Топ-клубы так устанут играми друг с другом (не забываем, что им ещё в чемпионате выкладываться нужно), что у них может сил на плей-офф не хватить. Человек не робот и в определённый момент наступит просто апатия, заменившая и желание трофеев, и желание даже любить футбол.
В общем, УЕФА ввязывается в сомнительный проект, который может и хорош для отдельного слабого чемпионата, но на высочайшем уровне может провалиться.
Вот только сегодня видел, что ещё в январе будут групповые игры в лч. Растянули нехило
Вот только сегодня видел, что ещё в январе будут групповые игры в лч. Растянули нехило