Сборная России не сможет сыграть с Венгрией раньше следующего года

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вчера, 17:23

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Венгрии не сможет пройти раньше 2025 года.

Сборная Венгрии играет официальные матчи. Раньше 2025 года игра с этой сборной невозможна в силу объективных ограничений.

Возможность проведения товарищеской встречи России с Венгрией обсуждалась в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

5 сентября в Ханое сборная России сыграет с командой Вьетнама, а 7 сентября встретится с Таиландом. Обе игры пройдут в рамках коммерческого турнира.