Сборная России не сможет сыграть с Венгрией раньше следующего года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Венгрии не сможет пройти раньше 2025 года.
Сборная Венгрии играет официальные матчи. Раньше 2025 года игра с этой сборной невозможна в силу объективных ограничений.
Возможность проведения товарищеской встречи России с Венгрией обсуждалась в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
5 сентября в Ханое сборная России сыграет с командой Вьетнама, а 7 сентября встретится с Таиландом. Обе игры пройдут в рамках коммерческого турнира.
Да и зачем упёрлись в эту Венгрию?
Можно выбирать команды попроще.,.
Или практиковать встречи с клубами.
Да и зачем упёрлись в эту Венгрию?
Можно выбирать команды попроще.,.
Или практиковать встречи с клубами.