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Сборная России не сможет сыграть с Венгрией раньше следующего года

вчера, 17:23

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Венгрии не сможет пройти раньше 2025 года.

Сборная Венгрии играет официальные матчи. Раньше 2025 года игра с этой сборной невозможна в силу объективных ограничений.

Возможность проведения товарищеской встречи России с Венгрией обсуждалась в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

5 сентября в Ханое сборная России сыграет с командой Вьетнама, а 7 сентября встретится с Таиландом. Обе игры пройдут в рамках коммерческого турнира.

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Все комментарии
5c4dp4zk6yac
5c4dp4zk6yac
вчера в 17:50
С мадьярами было бы очень интересно потягаться, пусть и в следующем году
4RT
4RT
вчера в 17:46
А с Угорщиной?😁
gwvjqrtn2h59
gwvjqrtn2h59
вчера в 17:46
Серьёзные сборные заняты серьёзными матчами
9x8gat7867ux
9x8gat7867ux
вчера в 17:38
Или Венгрии не дают сыграть?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:31
Это текущая работа РФС.
Да и зачем упёрлись в эту Венгрию?
Можно выбирать команды попроще.,.
Или практиковать встречи с клубами.
Вещий
Вещий
вчера в 17:31
Найдем себе сборную которая сможет сыграть...
Гость
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