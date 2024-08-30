Матчи Кубка России будут проходить одновременно с еврокубками

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вчера, 14:13

РФС договорился с УЕФА об одновременном начале матчей. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС :

Мы достигли договоренности с УЕФА : решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное время для болельщиков время. Коллеги согласились с нашими аргументами.

Напомним, Кубок России транслирует «Матч ТВ». Еврокубки в это же время покажет онлайн-кинотеатр Okko.