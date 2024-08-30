Матчи Кубка России будут проходить одновременно с еврокубками

РФС договорился с УЕФА об одновременном начале матчей. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов:
Мы достигли договоренности с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное время для болельщиков время. Коллеги согласились с нашими аргументами.
Напомним, Кубок России транслирует «Матч ТВ». Еврокубки в это же время покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Для меня по сути кубок России намного интереснее всех еврокубков.
У меня есть возможность смотреть все турниры, но без души и итереса я этого делать не буду.
И это дело принципа, самоуважения прежде всего к себе.
О причинах говорить не буду, они и так известны.
По той же причине не смотрел ни одной трансляции с олимпиады.
Но опять же это выбор каждого.
Для меня по сути кубок России намного интереснее всех еврокубков.
У меня есть возможность смотреть все турниры, но без души и итереса я этого делать не буду.
И это дело принципа, самоуважения прежде всего к себе.
О причинах говорить не буду, они и так известны.
По той же причине не смотрел ни одной трансляции с олимпиады.
Но опять же это выбор каждого.