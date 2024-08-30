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Матчи Кубка России будут проходить одновременно с еврокубками

вчера, 14:13

РФС договорился с УЕФА об одновременном начале матчей. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов:

Мы достигли договоренности с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное время для болельщиков время. Коллеги согласились с нашими аргументами.

Напомним, Кубок России транслирует «Матч ТВ». Еврокубки в это же время покажет онлайн-кинотеатр Okko.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 29yn855xchnt (раскрыть)
вчера в 21:47
КР УЕФА по барабану, а вот возможное сокращение телеаудитории вряд ли. Значит уверены, что предпочтение отдадут ЛЧ. Вот и посмотрим, что из этой затеи получится.
pomor45
pomor45
вчера в 21:44
У этого почина есть интерес в том, что можно составить конкурентность КР с ЛЧ у болельщиков России. Разрешение показывать матчи КР одновременно с матчами ЛЧ это не обязательство и его всегда можно пересмотреть.
pomor45
pomor45 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 21:38
Наверное, это болельщики КС и Ахмата.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 21:08
Матч тв не стал бы это пробивать, если бы показывали еврокубки.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 19:25, ред.
Кто будет смотреть кубок вместо лч? Это насколько убежденным поклонником российского подобия футбола нужно быть
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:41
Отличная идея, чтобы сократить и без того скудную аудиторию российского кубка!

Так держать! Через пару сезонов можно будет вообще закрыть за ненадобностью
alexamit
alexamit
вчера в 17:30
Что наш кубок,что Кубки гейропы уже не интересно смотреть.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 17:00
Прошлую ЛЧ смотрел только полуфинал Реал-МС и то один матч.
Для меня по сути кубок России намного интереснее всех еврокубков.
У меня есть возможность смотреть все турниры, но без души и итереса я этого делать не буду.
И это дело принципа, самоуважения прежде всего к себе.
О причинах говорить не буду, они и так известны.
По той же причине не смотрел ни одной трансляции с олимпиады.
Но опять же это выбор каждого.
drug01
drug01
вчера в 15:34
Вот будет какой большой выбор!!!!! Столько интересных игр сразу!
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:13
Интересные импортные фильмы я буду смотреть. И машина у меня Outlander, очень нравится. И российский футбол, по российскому ТВ (другого у нас нет) я смотрю, потому, что болею за российский футбол. А вот смотреть европейский, азиатский. африканский....................... футболы я не буду смотреть ни по какому ТВ. Они мне безразличны, поскольку я не болею ни за одну команду в этих чемпионатах.
lotsman
lotsman ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 14:56
Ахмат - Крылья Советов я буду смотреть потому, что они играют в чемпионате, где играет МОЯ команда и от игр команд нашего чемпионата зависит расположение их в таблице. Когда болеешь за свою команду всегда будешь следить за играми соперников.
rnxuxcjnk9ej
rnxuxcjnk9ej
вчера в 14:48
На УЕФА можно было и наплевать и проводить матчи когда нам удобнее и нравится.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:47
Можно не смотреть импортные фильмы, можно не ездить на иностранных автомобилях, можно .... Но как смотреть российский футбол по российскому телевизору? Не знаю.
ProKop92
ProKop92 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:47
Интересно, есть ли еще такие люди как ты, кому интереснее смотреть Ахмат-Крылья Советов, вместо Реал - Бавария ?)))
lotsman
lotsman
вчера в 14:40
РФС естественно должен договариваться с УЕФА, поскольку мы являемся членами ассоциации. Но лично мне следить за играми еврокубков неинтересно. Я из тех, кто болеет за своих. За свою команду, за свою страну и абсолютно безразличен кто выиграет в Европе, если там нет наших команд. Правда просматриваю игры команд в которых играют россияне. Всё таки наши, интересно, как они там осваиваются.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:37
УЕФА нас отлучил от европейского футбола, а РФС перед ним заискивает. Зачем мы унижаемся и делаем вид, что ещё состоим в этой политической организации?
29yn855xchnt
29yn855xchnt
вчера в 14:35
А разве УЕФА не по барабану наш Кубок?
pf666a357hzu
pf666a357hzu
вчера в 14:25
Даже не буду знать что и смотреть.
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