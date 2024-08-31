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Анчелотти: «Мбаппе играет очень хорошо, он всегда опасен»

вчера, 16:59

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти положительно оценил игру нападающего Килиана Мбаппе, несмотря на отсутствие голов в чемпионате Испании.

На мой взгляд, Мбаппе и Винисиус хорошо взаимодействуют, пусть это и не бросается в глаза. У нас никогда не было проблем с адаптацией, тем более сейчас, когда есть лучшие игроки в мире. Килиан играет очень хорошо, он всегда опасен и очень хорошо двигается. Нет проблем с адаптацией Мбаппе к обороне, это проблема коллективная, потому что нападающие меньше вовлечены в эту работу.

Винисиус больше играет слева, так будет и дальше, хотя позиция с Мбаппе может измениться.

Я думаю, правильно возложить ответственность [за исполнение пенальти — прим. ред.] на них обоих, они сами выбирают.

Отставание от «Барсы» на четыре очка? Это просто деталь. Неспособность показать лучшую версию, а не четыре очка, повлияла на нас больше. Мы недовольны. Мы играли не очень хорошо, но сезон очень длинный.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:22
Какой Смолов? Он что до сих пор играет?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:19
Сезон длинный, конечно.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:04
У Левандовски 1 гол каждые 90 минут, у Эндрика - 1 гол каждые 8 минут. Делайте выводы!
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:01
Матчи смотреть честно говоря лень, но я уверен, что никаких особенных взаимодействий между Мбаппе и Винисусом нет.
Guankin
Guankin ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 18:53
Ну как можно их сравнивать?! Рон и Лео играли на абсолютно другом уровне, уникумы. А Мбаппе это просто хороший атакующий игрок, коих было десятки.
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:31
Вот кто был всегда опасен
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:54
Тренер должен защищать своих игроков, что Карло и делает, но все всё понимают.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 17:23
Нос не зажил ещё.. Нюх потерял.. 😄
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:06
Пффф смешно!)))
Голы в Ла-лиге:
Мбаппе 0
Смолов 2
Сами делайте выводы
sqep3ut2cdsg
sqep3ut2cdsg
вчера в 17:03
А мы вот пока видим совсем другое
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