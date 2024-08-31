Анчелотти: «Мбаппе играет очень хорошо, он всегда опасен»

Главный тренер «Реала» положительно оценил игру нападающего , несмотря на отсутствие голов в чемпионате Испании.

На мой взгляд, Мбаппе и Винисиус хорошо взаимодействуют, пусть это и не бросается в глаза. У нас никогда не было проблем с адаптацией, тем более сейчас, когда есть лучшие игроки в мире. Килиан играет очень хорошо, он всегда опасен и очень хорошо двигается. Нет проблем с адаптацией Мбаппе к обороне, это проблема коллективная, потому что нападающие меньше вовлечены в эту работу.

Винисиус больше играет слева, так будет и дальше, хотя позиция с Мбаппе может измениться.

Я думаю, правильно возложить ответственность [за исполнение пенальти — прим. ред.] на них обоих, они сами выбирают.

Отставание от «Барсы» на четыре очка? Это просто деталь. Неспособность показать лучшую версию, а не четыре очка, повлияла на нас больше. Мы недовольны. Мы играли не очень хорошо, но сезон очень длинный.