Помощник тренера клуба английской Лиги 1 может перейти в «Реал»

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вчера, 19:48

, помощник главного тренера «Стокпорт Каунти» , может войти в штаб в «Реале».

Ранее Мэнган учился в одной группе с сыном итальянца , который помогает отцу руководить «сливочными».

«Стокпорт Каунти» после 3 туров лидирует в таблице английской Лиги 1.