Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Лига Один 2024/2025

Помощник тренера клуба английской Лиги 1 может перейти в «Реал»

вчера, 19:48

Энди Мэнган, помощник главного тренера «Стокпорт Каунти» Дэйва Чаллинора, может войти в штаб Карло Анчелотти в «Реале».

Ранее Мэнган учился в одной группе с сыном итальянца Давиде Анчелотти, который помогает отцу руководить «сливочными».

«Стокпорт Каунти» после 3 туров лидирует в таблице английской Лиги 1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рафаэль Бенитес имеет шансы возглавить клуб из Англии
24 августа
Андрей Чернышов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры
22 августа
Клопп будет тренером «Боруссии» в одном матче
18 августа
«Аль-Наср» уволит главного тренера за поражение в финале Суперкубка
18 августа
Черчесов: «Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену»
16 августа
Почеттино согласился возглавить сборную США
15 августа
Все комментарии
q2wvv23d5suz
q2wvv23d5suz
вчера в 20:41
И тут все по блату.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:55
будущий тренер мадридского реала
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:54
Давиде знает его хорошо, наверное.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:54
А вот это уже кумовство.
Не ожидал такого от Карло Анчелотти.
Неужели сын так сильно может влиять на такого отца? А вдруг это просто слухи?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 