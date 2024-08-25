Помощник тренера клуба английской Лиги 1 может перейти в «Реал»

Энди Мэнган, помощник главного тренера «Стокпорт Каунти» Дэйва Чаллинора, может войти в штаб Карло Анчелотти в «Реале».
Ранее Мэнган учился в одной группе с сыном итальянца Давиде Анчелотти, который помогает отцу руководить «сливочными».
«Стокпорт Каунти» после 3 туров лидирует в таблице английской Лиги 1.
Не ожидал такого от Карло Анчелотти.
Неужели сын так сильно может влиять на такого отца? А вдруг это просто слухи?
Не ожидал такого от Карло Анчелотти.
Неужели сын так сильно может влиять на такого отца? А вдруг это просто слухи?